Гусевцы приняли участие в акции «Одна страна! Одна команда!», которая проходила в Калининграде
5 февраль 2018, 12:35
Представители города Гусева приняли участие в акции «Одна страна! Одна команда!», которая проходила 3 февраля в Калининграде в поддержку российских спортсменов на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.акция
Как пишет пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, наш регион установил новый рекорд в России и стал чемпионом по самой многочисленной танцевальной разминке.
Как пишет пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, наш регион установил новый рекорд в России и стал чемпионом по самой многочисленной танцевальной разминке.
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