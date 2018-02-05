Стройцентр
/ / / Гусевцы приняли участие в акции «Одна страна! Одна команда!», которая проходила в Калининграде

Гусевцы приняли участие в акции «Одна страна! Одна команда!», которая проходила в Калининграде

5 февраль 2018, 12:35
Гусевцы приняли участие в акции «Одна страна! Одна команда!», которая проходила в Калининграде
Представители города Гусева приняли участие в акции «Одна страна! Одна команда!», которая проходила 3 февраля в Калининграде в поддержку российских спортсменов на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Как пишет пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, наш регион установил новый рекорд в России и стал чемпионом по самой многочисленной танцевальной разминке.
Теги: акция
123 просмотра
0
Комфорт-мебель
Другие новости по теме
Администрация округа заключила контракты на поставку песка и соли для борьбы с зимней скользкостью
Администрация округа заключила контракты на поставку песка и соли для борьбы с зимней скользкостью
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»