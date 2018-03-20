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Информационный сайт города Гусева

Уже на этой неделе в Гусеве приступят к замене уличных светильников на светодиодные

20 марта 2018, 12:50
В администрации МО «Гусевский городской округ» состоялся электронный аукцион по определению подрядной организации на проведение энергоэффективных мероприятий в рамках энергосервисного контракта. Ей стала АО «Региональная энергетическая компания».

Напомним, что благодаря реализации данного контракта на территории Гусева будет заменено 1060 уличных светильников на светодиодные. Выполнение данного контракта позволит снизить затраты на обслуживание системы освещение и улучшить уровень освещенности на улицах города.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, к работам подрядная организация приступит до конца этой недели.

По словам начальника Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павла Нефедова, все демонтированные светильники будут установлены на имеющиеся опоры освещения в поселках округа и на окраинах города.
освещение
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