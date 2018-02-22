Благодаря выездному совещанию главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова с представителями общественных организаций города Гусева, а также голосам жителей, которые участвовали в опросах, размещенных на страницах в социальных сетях и на официальном сайте администрации, были выбраны подходящие места в городе, где необходимо установить лавочки.
Так три из них уже украшают ул. Победы, 12 (возле памятника К. Донелайтису) и ул. Московскую, 9. Именно эти две улицы набрали наибольшее количество голосов жителей в первом опросе.
Благодарим вас, уважаемые гусевцы, за участие в жизни нашего города. Теперь любой желающий может посидеть на комфортных лавочках с удобными спинками в небольшом сквере возле памятника литовскому поэту К. Донелайтису и полюбоваться красивыми фресками с изображением старинного города на фасадах, расположенных рядом домов, или отдохнуть на лавочках по ул. Московской по пути на работу, в школу, садик или больницу.
Городская администрация определилась с выбором мест для лавочек
22 февраль 2018, 15:05
Админстрация Гусевского района
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