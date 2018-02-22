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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация определилась с выбором мест для лавочек

22 февраль 2018, 15:05
Городская администрация определилась с выбором мест для лавочек
Благодаря выездному совещанию главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова с представителями общественных организаций города Гусева, а также голосам жителей, которые участвовали в опросах, размещенных на страницах в социальных сетях и на официальном сайте администрации, были выбраны подходящие места в городе, где необходимо установить лавочки.

Так три из них уже украшают ул. Победы, 12 (возле памятника К. Донелайтису) и ул. Московскую, 9. Именно эти две улицы набрали наибольшее количество голосов жителей в первом опросе.

Благодарим вас, уважаемые гусевцы, за участие в жизни нашего города. Теперь любой желающий может посидеть на комфортных лавочках с удобными спинками в небольшом сквере возле памятника литовскому поэту К. Донелайтису и полюбоваться красивыми фресками с изображением старинного города на фасадах, расположенных рядом домов, или отдохнуть на лавочках по ул. Московской по пути на работу, в школу, садик или больницу.
Админстрация Гусевского района
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Кило Ирисок
# 1Кило Ирисок
как такое УГ может что-то "украшать"...
Сегодня, 15:33   ЦитироватьОтветить0
Гость Местный
# 2Гость Местный
Очень даже красивые лавочки.
Сегодня, 16:18   ЦитироватьОтветить0
ЛюбительДиванов
# 3ЛюбительДиванов
ТвоюЖмать! За три чахлые лавки столько шума????? laughing
Сегодня, 16:57   ЦитироватьОтветить0
🤐🤐🤐
# 4🤐🤐🤐
Цитата: ЛюбительДиванов
ТвоюЖмать! За три чахлые лавки столько шума????? laughing

Какой шум? По-моему всё правильно сделали. Провели опрос и установили на том месте, где выбрали жители. Неправильно было бы, если бы установили на свое усмотрение хз где.
Сегодня, 17:09   ЦитироватьОтветить0

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