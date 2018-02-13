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Калининградский облсуд отказал гражданину Милованову в апелляции к Дарии Найдёновой

13 февраль 2018, 15:05
Калининградский облсуд отказал бывшему главному редактору «Нового Калининграда» Алексею Милованову в апелляции на решение суда нижестоящей инстанции, согласно которому журналист заплатит 5 тысяч рублей Дарии Найденовой. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Напомним, в прошлом году ведущая ГТРК Дария Найденовой отсудила у гражданина Милованова 5 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного обнародованием и использованием изображения без её согласия.
суд Дария Найдёнова
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