Калининградский облсуд отказал гражданину Милованову в апелляции к Дарии Найдёновой
13 февраль 2018, 15:05
Калининградский облсуд отказал бывшему главному редактору «Нового Калининграда» Алексею Милованову в апелляции на решение суда нижестоящей инстанции, согласно которому журналист заплатит 5 тысяч рублей Дарии Найденовой. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».суд Дария Найдёнова
Напомним, в прошлом году ведущая ГТРК Дария Найденовой отсудила у гражданина Милованова 5 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного обнародованием и использованием изображения без её согласия.
Напомним, в прошлом году ведущая ГТРК Дария Найденовой отсудила у гражданина Милованова 5 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного обнародованием и использованием изображения без её согласия.
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