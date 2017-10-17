Дария Найденова отсудила у Калининградского журналиста 5 тыс. руб.
17 октябрь 2017, 13:10
Ленинградский районный суд Калининграда сегодня, 17 октября, удовлетворил исковые требования Дарии Найденовой к гражданину Милованову о возмещении морального вреда, причиненного обнародованием и использованием изображения без его согласия.Теги: суд
«Суд постановил взыскать с гражданина Милованова 5 тысяч рублей в качестве морального вреда, а также возместить судебные расходы», — сообщил калининградским «Вестям» адвокат Дарии Найденовой, председатель общественной организации «За все хорошее» Максим Устинов.
Напомним, что скандал вокруг Дарии Найдёновой начался в мае этого года после того, как она написала своё мнение о визите главы региона в Гусев. Статью тут же раскритиковали более опытные журналисты, обвинив девушку в некомпетентности и непрофессионализме.
«Суд постановил взыскать с гражданина Милованова 5 тысяч рублей в качестве морального вреда, а также возместить судебные расходы», — сообщил калининградским «Вестям» адвокат Дарии Найденовой, председатель общественной организации «За все хорошее» Максим Устинов.
Напомним, что скандал вокруг Дарии Найдёновой начался в мае этого года после того, как она написала своё мнение о визите главы региона в Гусев. Статью тут же раскритиковали более опытные журналисты, обвинив девушку в некомпетентности и непрофессионализме.
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