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В поселке Кубановка состоялись общественные обсуждения проекта по реконструкции местного ДК

16 февраль 2018, 18:30
В поселке Кубановка состоялись общественные обсуждения проекта по реконструкции местного ДК
Сегодня в поселке Кубановка состоялись общественные обсуждения проекта по реконструкции здания местного Дома культуры. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Главный архитектор города Дим Охрименко и начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева обговорили с жителями поселка цветовую гамму фасада сооружения и планировочную структуру. Они рассказали, что по предварительному проекту на первом этаже здания планируется расположить универсальный зал, выставочный зал, музей, библиотеку, игровую комнату, гардероб, почту и различные подсобные помещения.

На втором этаже будут размещены кабинеты местной администрации и зал хореографии. Как отметила Нелли Михалева, для детей поселка предполагается организовать выездные классы преподавателей Детско-юношеского центра и Детской школы искусств г. Гусева, которые будут проходить в свободных помещениях обновленного Дома культуры.

После презентации проекта жители задали интересующие их вопросы и высказали предложения о том, чем можно наполнить оставшиеся помещения Дома культуры. Как заверил Дим Охрименко все они будут рассмотрены при проектировании.
Кубановка
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