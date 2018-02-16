В поселке Кубановка состоялись общественные обсуждения проекта по реконструкции местного ДК
16 февраль 2018, 18:30
Сегодня в поселке Кубановка состоялись общественные обсуждения проекта по реконструкции здания местного Дома культуры. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Кубановка
Главный архитектор города Дим Охрименко и начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева обговорили с жителями поселка цветовую гамму фасада сооружения и планировочную структуру. Они рассказали, что по предварительному проекту на первом этаже здания планируется расположить универсальный зал, выставочный зал, музей, библиотеку, игровую комнату, гардероб, почту и различные подсобные помещения.
На втором этаже будут размещены кабинеты местной администрации и зал хореографии. Как отметила Нелли Михалева, для детей поселка предполагается организовать выездные классы преподавателей Детско-юношеского центра и Детской школы искусств г. Гусева, которые будут проходить в свободных помещениях обновленного Дома культуры.
После презентации проекта жители задали интересующие их вопросы и высказали предложения о том, чем можно наполнить оставшиеся помещения Дома культуры. Как заверил Дим Охрименко все они будут рассмотрены при проектировании.
Главный архитектор города Дим Охрименко и начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева обговорили с жителями поселка цветовую гамму фасада сооружения и планировочную структуру. Они рассказали, что по предварительному проекту на первом этаже здания планируется расположить универсальный зал, выставочный зал, музей, библиотеку, игровую комнату, гардероб, почту и различные подсобные помещения.
На втором этаже будут размещены кабинеты местной администрации и зал хореографии. Как отметила Нелли Михалева, для детей поселка предполагается организовать выездные классы преподавателей Детско-юношеского центра и Детской школы искусств г. Гусева, которые будут проходить в свободных помещениях обновленного Дома культуры.
После презентации проекта жители задали интересующие их вопросы и высказали предложения о том, чем можно наполнить оставшиеся помещения Дома культуры. Как заверил Дим Охрименко все они будут рассмотрены при проектировании.
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