Проводили зиму и в Гусеве. Масленичные гулянья там прошли на главной площади города. Что бы весна была тёплой, там сожгли не одно, а сразу три чучела. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Всех участников угощали блинами. А рядом подводили итоги конкурса под названием «Валенки моей мечты». Тамара Кранцевич, рукодельница из посёлка Фурманово, назвала своё творение «Мечтаю вернуться!»
Тамара Кранцевич, жительница п. Фурманово:
— А потому что они советские, наши! Валяла, овец растила, шерсть собирала, потом валеночки делала!
Несмотря на мороз, мужчины соревновались в силе. Им предстояло залезть на столб за призами. А в парке завели самый большой хоровод и подготовились к огненному шоу.
Евгений Михайлов, глава администрации Гусевского городского округа:
— Впереди много работы! Мы защитили программу конкретных дел, будут новые тротуары, новые скамейки, новые дороги, все новое, что улучшит нашу с вами жизнь в любимом городе!
«ГТРК «Калининград»: в Гусеве проводили зиму
20 февраль 2018, 12:00масленица
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