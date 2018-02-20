Инспекторы ГИБДД и воспитанники ДЮЦ провели для второклассников игру «В городе дорожных наук»

20 февраль 2018, 12:33

Правила дорожного движения нужно знать всем: и автомобилистам, и тем, кто передвигается по улицам на велосипеде, и пешеходам. Незнание или игнорирование правил имеет печальные последствия и часто заканчивается авариями и травмами всех участников движения.



Чтобы избежать неприятностей подобного характера, родители и педагоги должны рассказывать детям, как правильно вести себя на проезжей части, объяснить права и обязанности пешеходов, а для закрепления полученных знаний можно проводить тематические викторины и тестирования.



Наш Центр уже долгое время сотрудничает с ОГИБДД МО МВД «Гусевский» и 19 февраля обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» объединения «Юный инспектор дорожного движения» и «Школы волонтера» провели для учеников 2 «Б» класса МОУ СОШ № 1 им С. И. Гусева игру по станциям «В городе дорожных наук».



Инспектор по пропаганде БДД капитан полиции Ананьева Виктория Владимировна поприветствовала ребят и раздала каждой команде маршрутный лист. После этого был дан старт для прохождения всех этапов. На станциях ребята разгадывали кроссворд, играли в игру светофор, разгадывали загадки. Юные инспекторы рассказали ребятам для чего нужны правила дорожного движения и почему их надо соблюдать. На каждой станции волонтеры ставили командам баллы за правильные ответы.



После того как все команды прошли игру, Виктория Владимировна подсчитала баллы и наградила команды дипломами и наказала им соблюдать правила.

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