В сквере возле скульптуры Лося установили новые лавочки со спинками
18 октябрь 2017, 15:03
Два дня назад в нашем городе в сквере возле скульптуры Лося по поручению главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова сотрудниками МБУ «Чистота» были установлены новые комфортные лавочки со спинками. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.программа конкретных дел
Как сообщалось ранее, данные лавочки были закуплены в рамках Программы конкретных дел 2017 года и теперь жители и гости нашего города могут отдохнуть и полюбоваться городом на более удобных лавочках.
В администрацию города поступали обращения жителей с просьбой установить дополнительные лавочки по ул. Московской, которая является одной из самых проходимых в городе. Поэтому было принято решение установить лавочки, которые ранее стояли в сквере, возле историко-краеведческого музея, здания Дома офицеров и возле детской поликлиники.
Как сообщалось ранее, данные лавочки были закуплены в рамках Программы конкретных дел 2017 года и теперь жители и гости нашего города могут отдохнуть и полюбоваться городом на более удобных лавочках.
В администрацию города поступали обращения жителей с просьбой установить дополнительные лавочки по ул. Московской, которая является одной из самых проходимых в городе. Поэтому было принято решение установить лавочки, которые ранее стояли в сквере, возле историко-краеведческого музея, здания Дома офицеров и возле детской поликлиники.
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