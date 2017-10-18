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В сквере возле скульптуры Лося установили новые лавочки со спинками

18 октябрь 2017, 15:03
В сквере возле скульптуры Лося установили новые лавочки со спинками
Два дня назад в нашем городе в сквере возле скульптуры Лося по поручению главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова сотрудниками МБУ «Чистота» были установлены новые комфортные лавочки со спинками. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как сообщалось ранее, данные лавочки были закуплены в рамках Программы конкретных дел 2017 года и теперь жители и гости нашего города могут отдохнуть и полюбоваться городом на более удобных лавочках.

В администрацию города поступали обращения жителей с просьбой установить дополнительные лавочки по ул. Московской, которая является одной из самых проходимых в городе. Поэтому было принято решение установить лавочки, которые ранее стояли в сквере, возле историко-краеведческого музея, здания Дома офицеров и возле детской поликлиники.
Теги: программа конкретных дел
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