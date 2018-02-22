Природоохранная прокуратура требует устранить нарушения в отведении сточных вод на ул. Лесной

22 февраля 2018, 18:34

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе надзорной деятельности выявила в городе Гусеве нарушения законодательства об охране окружающей среды.



Было установлено, что водоотведение жилых домов по ул. Лесной организовано ненадлежащим образом, хозяйственно-бытовые стоки отводятся в систему ливневой канализации, с последующим их поступлением на рельеф местности.



В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» при эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и системы водоотведения должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды.



Организация вопросов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в границах городского округа, относится к вопросам местного значения.



Сброс таких стоков в рельеф местности населенных мест исключает создание благоприятных условий проживания, способствует созданию условий для возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди неопределенного круга лиц.



В связи с этим межрайонный природоохранный прокурор направил в Гусевский городской суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию МО «Гусевский городской округ» и собственников жилых помещений домов по ул. Лесной города Гусева организовать систему водоотведения неочищенных хозяйственно-бытовых и канализационных сточных вод, исключая их сброс на рельеф местности.

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