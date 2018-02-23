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Информационный сайт города Гусева

В ГДК прошёл праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

23 февраля 2018, 16:30
В ГДК прошёл праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества состоялся сегодня в Городском доме культуры города Гусева.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравить тех, кто стоит на страже нашего покоя и благополучия пришли глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и глава муниципалитета - председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.

Во время концерта они наградили Благодарственными письмами офицеров и прапорщиков в отставке.

В зале царила патриотическая атмосфера праздника, гордости за свою Родину и ее защитниках. Со сцены звучали стихи, песни и танцевальные номера творческих коллективов города.
Городской дом культуры концерт День защитника Отечества
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