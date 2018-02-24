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В Гусеве установили урны с опросниками для выбора приоритетной территории по благоустройству

24 февраля 2018, 13:10
В Гусеве установили урны с опросниками для выбора приоритетной территории по благоустройству
Жители и гости нашего города активно выбирают территорию для благоустройства в Гусеве. Вчера свой выбор сделали и глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов вместе с первым заместителем Председателя Калининградской Областной Думы Александром Богдановым.

На вопрос о том, какаю территорию Вы выбрали, Александр Богданов ответил: «Исторический центр города Гусева». Он пояснил, что на городской площади построен Храм Всех Святых, строится новый мост через реку Писса, продолжается благоустройство набережной, поэтому, это тот проект, который необходимо завершить.

В городе установлено 11 урн для голосования с небольшими опросниками (в МФЦ по адресу: ул. Советская, 6, в Гусевском политехническом техникуме, в Гусевском агропромышленном колледже, в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», в МАОУ «СОШ № 3», в МОУ «СОШ № 5», в фойе Физкультурно-оздоровительного комплекса поул. Школьная, 1, а также в торговых сетях «Семья», «Сити» и «Восток»). Рядом с урнами расположены наглядные макеты, где изображены карты с вариантами территорий: Исторический центр города Гусева, Городской парк (ул. Школьная, 1) и Городской сквер (между ул. Ульяновых и ул. Победы).

«На сегодняшний день мы представили 3 территории для благоустройства на обсуждение жителям. Мы надеемся, что вместе с гусевцами мы выберем самую востребованную из них, с которой и выиграем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — говорит Евгений Михайлов.

Проголосовать можно и в интернете. Варианты мест благоустройства в виде фотографий прикреплены к новости.
Админстрация Гусевского района опрос
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Зритель
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За одно спасибо! Наконец-таки стало мне понятие откуда поло название ПАХ.. Как-то кто-то из знакомых спросил, что значит На Пахе. и откуда это выражение) А вот оно что! Полевая Армейская Хлебопекарня!)
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