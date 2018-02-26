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Информационный сайт города Гусева

На территории ФОКа зальют бесплатный открытый каток

26 февраля 2018, 12:36
На территории ФОКа зальют бесплатный открытый каток
Несмотря на то, что весна наступит уже через 3 дня, а зима все еще не собирается сдаваться, гусевцы находят себе занятия в любую погоду и во всем видят позитив.

Сегодня утром глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов совместно со своими заместителями и руководителями городских служб провел выездное совещание на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса, где находится спортивная многофункциональная площадка, построенная по программе «Газпром-детям». Т.к. по прогнозам морозы продлятся еще около недели было принято решение на месте площадки залить бесплатный открытый каток, где жители и гости нашего города смогут в любое время весело и активно провести время.

Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, на каток можно прийти со своими коньками или взять их в прокат в Физкультурно-оздоровительном комплексе. А для хорошего настроения во время катания будет организовано бодрое музыкальное сопровождение.

Приглашаются все желающие!
ФОК Админстрация Гусевского района каток
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Военторг
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местный житель
# 1местный житель
Ну хот что то приятное для людей сделают, только бы не затянули с добрым делом...
Сегодня, 13:01   ЦитироватьОтветить2
Делу время
# 2Делу время
Цитата: местный житель
только бы не затянули с добрым делом

Да-да. По прогнозам синоптиков 05.03.2018 уже +5 С.
Сегодня, 14:50   ЦитироватьОтветить1
Эли
# 3Эли
Какие молодцы!!!
Сегодня, 15:49   ЦитироватьОтветить0

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