Несмотря на то, что весна наступит уже через 3 дня, а зима все еще не собирается сдаваться, гусевцы находят себе занятия в любую погоду и во всем видят позитив.
Сегодня утром глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов совместно со своими заместителями и руководителями городских служб провел выездное совещание на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса, где находится спортивная многофункциональная площадка, построенная по программе «Газпром-детям». Т.к. по прогнозам морозы продлятся еще около недели было принято решение на месте площадки залить бесплатный открытый каток, где жители и гости нашего города смогут в любое время весело и активно провести время.
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, на каток можно прийти со своими коньками или взять их в прокат в Физкультурно-оздоровительном комплексе. А для хорошего настроения во время катания будет организовано бодрое музыкальное сопровождение.
Приглашаются все желающие!
На территории ФОКа зальют бесплатный открытый каток
26 февраля 2018, 12:36
ФОК Админстрация Гусевского района каток
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