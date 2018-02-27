/ / / В агропромышленном колледже состоялось открытие регионального чемпионата «World Skills Russia»

С 27 февраля по 2 марта 2018 года в Калининградской области проходит II региональный чемпионат «World Skills Russia». Его цель — определение самых сильных профессионалов в регионе для участия в федеральном конкурсе.
В нашей области соревнования проводятся по 24 компетенциям. Конкурс по 3 из них пройдет в Гусеве. На площадке Гусевского агропромышленного колледжа молодые специалисты покажут свои умения и способности в компетенции «Ветеринария», а в Гусевском политехническом техникуме пройдут соревнования по специальностям «Электромонтаж» и «Токарные работы на станках с ЧПУ».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня в Гусевском агропромышленном колледже состоялось торжественное открытие чемпионата.
Поприветствовал участников и экспертов глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «В Калининградской области при поддержке Губернатора, Министерства образования и ведущих предприятий региона стартует II открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2018. В конкурсе примут участие 145 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет из разных регионов России. Гусевские учебные заведения представлены в 12 компетенциях из 24, проводимых в регионе. Наши 10 лучших студентов политехнического техникума участвуют в восьми компетенциях: «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка», «Геодезия», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж» и «Поварское дело».10 студентов агропромышленного колледжа участвуют в четырёх компетенциях: «Ветеринария», «Сварочные технологии», «Предпринимательство» и «Ландшафтный дизайн».
Евгений Михайлов отметил, что победа в конкурсе — это не только признание компетентности высококвалифицированными экспертами, но и престижное трудоустройство с дальнейшими перспективами. Так, в 2015 году по специальности «Токарные работы на станках с ПУ» студент Гусевского политехнического техникума получил медаль за профессионализм и сейчас работает главным инженером ООО «Авиакомплект».
Пожелали удачи участникам чемпионата также глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, директор Гусевского политехнического техникума Екатерина Канаева и заместитель директора по учебно-производственной работе Гусевского агропромышленного колледжа Валерий Бураков.
Мероприятие закончилось музыкальными подарками от студентов колледжа.
В агропромышленном колледже состоялось открытие регионального чемпионата «World Skills Russia»
27 февраля 2018, 13:51
World Skills Russia агропромышленный колледж
239 просмотров
Другие новости по теме