В соответствии с рекомендациями избирательной комиссии Калининградской области и принятыми решениями в ходе рабочей встречи с заместителем полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Романом Балашовым в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» на днях была проведена тренировка по обеспечению безопасности населения в период проведения выборов при угрозе террористического акта.
К проведению тренировки были привлечены сотрудники отдела УФСБ России по Калининградской области в городе Гусеве, МО МВД России «Гусевский», МОВО по Черняховскому району — филиал ФГКУ «УВО войск национальной гвардии», охранники ООО ЧОП «Кольчуга», работники администрации МО «Гусевский городской округ» и члены участковых избирательных комиссий.
«Главной задачей проводимого мероприятия было обучение председателей и членов участковых избирательных комиссий действиям по обеспечению безопасности населения в период проведения выборов при угрозе теракта, — говорит начальник отдела ГО и ЧС администрации Иван Ольшанский, — чтобы они могли не только слаженно действовать при возникновении ситуаций, создающих угрозу жизни населения, но и провести эвакуацию документации, имущества на резервный участок».
Результаты проведенной тренировки оценены специалистами как удовлетворительные. Все поставленные задачи перед членами УИК были выполнены, вопросы отработаны.
В Гусевском округе прошла тренировка по обеспечению безопасности в период выборов
2 марта 2018, 10:54
выборы
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