/ / / В Гусевском округе прошла тренировка по обеспечению безопасности в период выборов

2 марта 2018, 10:54

В соответствии с рекомендациями избирательной комиссии Калининградской области и принятыми решениями в ходе рабочей встречи с заместителем полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Романом Балашовым в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» на днях была проведена тренировка по обеспечению безопасности населения в период проведения выборов при угрозе террористического акта.К проведению тренировки были привлечены сотрудники отдела УФСБ России по Калининградской области в городе Гусеве, МО МВД России «Гусевский», МОВО по Черняховскому району — филиал ФГКУ «УВО войск национальной гвардии», охранники ООО ЧОП «Кольчуга», работники администрации МО «Гусевский городской округ» и члены участковых избирательных комиссий., — говорит начальник отдела ГО и ЧС администрации Иван Ольшанский, —Результаты проведенной тренировки оценены специалистами как удовлетворительные. Все поставленные задачи перед членами УИК были выполнены, вопросы отработаны.