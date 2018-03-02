В рамках подготовки документов на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях городская администрация начинает прием предложений от населения по мероприятиям благоустройства центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область).
Местные власти просят проявить активность и ответить на несколько вопросов анкеты.
Также в городе (в МФЦ по адресу: ул. Советская, 6, в Гусевском политехническом техникуме, в Гусевском агропромышленном колледже, в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», в МАОУ «СОШ № 3», в МОУ «СОШ № 5», в фойе Физкультурно-оздоровительного комплекса поул. Школьная, 1, а также в торговых сетях «Семья», «Сити» и «Восток») установлены специальные урны для голосования с информационными стендами по проекту и бюллетенями для голосования.
Голосование продлится до 15 марта 2018 года.
Городская администрация начинает прием предложений по благоустройству центра города
2 марта 2018, 19:38Админстрация Гусевского района опрос Создание комфортной городской среды
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