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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация начинает прием предложений по благоустройству центра города

2 марта 2018, 19:38
В рамках подготовки документов на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях городская администрация начинает прием предложений от населения по мероприятиям благоустройства центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область).

Местные власти просят проявить активность и ответить на несколько вопросов анкеты.

Также в городе (в МФЦ по адресу: ул. Советская, 6, в Гусевском политехническом техникуме, в Гусевском агропромышленном колледже, в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», в МАОУ «СОШ № 3», в МОУ «СОШ № 5», в фойе Физкультурно-оздоровительного комплекса поул. Школьная, 1, а также в торговых сетях «Семья», «Сити» и «Восток») установлены специальные урны для голосования с информационными стендами по проекту и бюллетенями для голосования.

Голосование продлится до 15 марта 2018 года.
Админстрация Гусевского района опрос Создание комфортной городской среды
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Максим
# 1Максим
1 Хорошее и красивое освещение.
2 Озеленение(побольше деревьев и качественный газон)
3 Плитку(только не дешевую и не серую)
4 Несколько фонтанов.
5 Круговое движение.
Вчера, 20:16   ЦитироватьОтветить1
ГераБуФфон
# 2ГераБуФфон
Цитата: Максим
1 Хорошее и красивое освещение.
2 Озеленение(побольше деревьев и качественный газон)
3 Плитку(только не дешевую и не серую)
4 Несколько фонтанов.
5 Круговое движение.

Вы святой...
Вчера, 20:22   ЦитироватьОтветить1
Сергей Николаевич
# 3Сергей Николаевич
6.отделка красивым клинкерным кирпичом всех некрасивых зданий на площади!
7.Администрация сделайте что то с рекламой в городе!!!Это ужас.портит весь город.Как в 90х!!
Вчера, 20:34   ЦитироватьОтветить0
Пулемет
# 4Пулемет
Цитата: Максим
1 Хорошее и красивое освещение.
2 Озеленение(побольше деревьев и качественный газон)
3 Плитку(только не дешевую и не серую)
4 Несколько фонтанов.
5 Круговое движение.


НАФИГА ФОНТАНЫ? ЕСТЬ РЕЧКА, ЧТО ВОДЫ МАЛО?
Вчера, 21:20   ЦитироватьОтветить0
Я
# 5Я
Вспомните фонтан на речке....беспонтовый...при сильном ветре брызги летели прямо на прохожих...
Вчера, 22:02   ЦитироватьОтветить0
Гость Вася
# 6Гость Вася
Фонтан нужен. И привести в порядок орбиту и кинотеатр мир... жалкий привет из прошлого...
Вчера, 22:45   ЦитироватьОтветить1
нет туалета
# 7нет туалета
канализацию к дому. от вони уличных туалетов летом задыхаемся.
Вчера, 23:39   ЦитироватьОтветить0

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