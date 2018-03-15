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В поселке Кубановка прошло торжественное открытие нового Фельдшерско-акушерского пункта

15 марта 2018, 17:16
В поселке Кубановка прошло торжественное открытие нового Фельдшерско-акушерского пункта
Сегодня в поселке Кубановка Гусевского городского округа состоялось открытие нового Фельдшерско-акушерского пункта.

ФАП построен за счет выделенных денежных средств корпорацией ПАО «Газпром» в рамках содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на торжественном открытии присутствовал заместитель Председателя Правительства Калининградской области Илья Баринов, министр здравоохранения региона Александр Кравченко, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и заместитель главного врача Гусевской ЦРБ Людмила Курцеба.

ФАП в поселке Кубановка стал пятым новым ФАПом, построенным за последние три года из десяти действующих на территории муниципалитета.

«Одно из посланий Президента РФ — доступная медицинская помощь для всех, в том числе для жителей сельских поселений. В настоящее время мы работаем в этом направлении. И ФАП в поселке Кубановка — это второй построенный в регионе из четырех запланированных», — сказал Илья Баринов.

Для оказания первичной медико-санитарной помощи более 800 жителям поселка созданы все условия. К новому ФАПу проведены системы водоснабжения, канализации, освещения, смонтировано электрическое отопление, крыльцо здания оборудовано пандусом. В процедурном, приемном и прививочном кабинетах установлено современное медицинское оборудование. Также оборудовано место для проведения женской консультации.

Благодаря поддержке администрации округа рядом с Фельдшерско-акушерским пунктом благоустроена прилегающая территория, сделан тротуар, поставлены лавочки. Также по словам главы администрации Евгения Михайлова, при реализации Программы конкретных дел 2018 года, здесь будет установлена детская игровая площадка.

«Реконструкция и строительство новых ФАПов и новой жизни на селе будет продолжаться и дальше. Поэтому сейчас совместно с Правительством области и Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос участия в различных программах, в рамках которых возможно получение денежных средств на строительство еще 2 новых ФАПов в поселках Поддубы и Ольховатка Гусевского городского округа», — сказал Евгений Михайлов.

Конечно же, оказание качественной медицинской помощи невозможно без опытных врачей. Фельдшер Валентина Недзельская работает в Кубановке уже 6-й год и в любое время суток всегда готова прийти на помощь взрослым и детям, о чем свидетельствуют благодарные отзывы жителей.

На переживания кубановцев об отсутствии жилья для любимого фельдшера, которая добирается на работу каждый день из г. Черняховска, глава администрации Евгений Михайлов ответил, что муниципалитетом уже подготовлен проект и сметная документация на реконструкцию помещений бывшего ФАПа под служебное жилье.
Админстрация Гусевского района фап Кубановка
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