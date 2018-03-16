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Информационный сайт города Гусева

Глава городской администрации провел выездное совещание в бывшем здании малого зала ДО

16 марта 2018, 21:41
Глава городской администрации провел выездное совещание в бывшем здании малого зала ДО
В декабре прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о выделении денежных средств на приспособление бывшего малого зала Гарнизонного Дома Офицеров г. Гусева под МАУДО «Детско-юношеский центр».

Это стало радостной новостью для всех гусевцев. Ведь историческое здание приобретет не только обновленный облик, но и новую жизнь: творческие и активные ребята нашего округа смогут и дальше развивать свои таланты в просторных залах, а представители общественных организаций смогут проводить с молодежью уроки патриотизма, мужества и славы.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов провел выездное совещание на котором присутствовали его заместители, главный архитектор города, директор МАУ «Служба заказчика-застройщика», директор МАУДО «ДЮЦ» и представители подрядной организации, которая будет осуществлять реконструкцию сооружения.

На совещании обсуждались вопросы планировки здания и технические работы, которые необходимо выполнить во время ремонта. Глава администрации обратил особое внимание подрядчиков на то, чтобы сохранить все архитектурные элементы, т. к. это объект культурного наследия.
ДЮЦ ремонт Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
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Житель
# 1Житель
А где будет ЗАГС?
Вчера, 22:52   ЦитироватьОтветить0
гость Гусева
# 2гость Гусева
а судя по фотографиям подрядная организация это строительная кавказская фирма, которую курирует и везде протаскивает Китаев???
Сегодня, 01:03   ЦитироватьОтветить0

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