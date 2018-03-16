В декабре прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о выделении денежных средств на приспособление бывшего малого зала Гарнизонного Дома Офицеров г. Гусева под МАУДО «Детско-юношеский центр».
Это стало радостной новостью для всех гусевцев. Ведь историческое здание приобретет не только обновленный облик, но и новую жизнь: творческие и активные ребята нашего округа смогут и дальше развивать свои таланты в просторных залах, а представители общественных организаций смогут проводить с молодежью уроки патриотизма, мужества и славы.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов провел выездное совещание на котором присутствовали его заместители, главный архитектор города, директор МАУ «Служба заказчика-застройщика», директор МАУДО «ДЮЦ» и представители подрядной организации, которая будет осуществлять реконструкцию сооружения.
На совещании обсуждались вопросы планировки здания и технические работы, которые необходимо выполнить во время ремонта. Глава администрации обратил особое внимание подрядчиков на то, чтобы сохранить все архитектурные элементы, т. к. это объект культурного наследия.
Глава городской администрации провел выездное совещание в бывшем здании малого зала ДО
16 марта 2018, 21:41
ДЮЦ ремонт Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
239 просмотров | 2 комментария
Другие новости по теме