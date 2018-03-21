/ / / Проект «Бережливая поликлиника» будет реализован в этом году во всех муниципальных образованиях

Об этом рассказал журналистам муниципальных газет министр здравоохранения региона Александр Кравченко. Встреча прошла 21 марта в Городской поликлинике № 2 Калининграда, где успешно работают принципы «бережливого производства».
Напомним, что проект уже внедрен в ряде учреждений здравоохранения. «Бережливая поликлиника» предусматривает создание комфортной среды для пациентов, умение персонала работать с населением так, чтобы медицинская помощь была более качественной и доступной.
Как пояснил главврач поликлиники № 2 Роман Мамонов, бережливость — это высвобождение времени врача, для того чтобы он больше внимания уделил каждому пациенту, а у пациента, соответственно, становится меньше времени на ожидание.
Журналисты «районок» ознакомились с работой поликлиники и задали министру здравоохранения свои вопросы. Их интересовало, как в регионе решается кадровая проблема с дефицитом узких специалистов. Была затронута тема лекарственного обеспечения населения, работы службы скорой помощи.
Главный редактор газеты «За доблестный труд» Сергей Каюков спросил, возможно ли решить вопрос жилья для привлеченных в Гусев специалистов здравоохранения. «Ипотечные программы есть, они работают, готов по каждой персоне с главным врачом отработать этот вопрос», — ответил Александр Кравченко.
Он также сообщил о том, что в Гусеве будет создан ангиографический центр, который поможет в лечении сердечно-сосудистых и других заболеваний жителей восточной территории области.
Главный редактор газеты «Вестник» Валентина Данченко рассказала, что население очень ждет начала строительства в Советске межрайонного медико-диагностического центра. Как рассказал министр, строительство центра запланировано после 2020 года. После того, как будет реализован ряд затратных крупных областных проектов, в числе которых онкоцентр, Детская областная больница.
Кроме того, Александр Кравченко рассказал о ближайших изменениях в горбольницах муниципальных образований. Например, в Немане и Советске заработают новые рентгеновские аппараты. В Славске, Озерске, Гвардейске, Советске и Краснознаменске предстоят ремонтные работы в учреждениях здравоохранения. В Пионерской городской больнице благодаря активности главного врача отрабатываются вопросы возможной медпомощи в том числе и населению Светлогорска. Это не только удобно географически, но и обеспечит жителей качественными услугами: в прошлом году больница Пионерского была реконструирована и получила новое оборудование в рамках подготовки региона к предстоящему чемпионату мира по футболу. В Черняховске, также усилиями главного врача, в ближайшей перспективе будет создан Центр женского здоровья.
Что касается дальнейшего строительства ФАПов, то министр проинформировал представителей муниципальной прессы о подготовке документации, которая позволит Калининградской области в следующем году войти в федеральную программу по устойчивому развитию сельских территорий.
В завершении встречи Александр Кравченко попросил журналистов напомнить жителям о работе Открытых линий на сайте министерства здравоохранения, которые позволяют оперативно реагировать на обращения граждан.
Проект «Бережливая поликлиника» будет реализован в этом году во всех муниципальных образованиях
21 марта 2018, 18:03
больница фап
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