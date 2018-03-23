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Гусев станет самым ярким городом Калининградской области

23 марта 2018, 11:39
Гусев станет самым ярким городом Калининградской области
Гусев станет самым ярким городом в регионе. На его улицах зажгутся свыше 1000 светодиодных фонарей. Причём светильники сделаны на местном заводе. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

По Московской улице чинно продвигается автовышка и город выходит из сумрака. В люльке на высоте третьего этажа кипит работа. Двое рабочих снимают со столбов старые фонари и на их место крепят новые светодиодные чудо лампы. Всего в Гусеве заменят 1060 светильников.

Юрий Пикулик, представитель подрядчика:
— Будут установлены 70 ваттные по окраинам города, весь центр города будут установлены 100 ватные светодиодные светильники, освещенность улучшится в 2,5-3 раза.

При этом потребление энергии уменьшится вдвое. А старые фонари установят туда, где их давно ждут — в неосвещенные дворы, на просёлочные дороги и улицы дальних посёлков.

Евгений Михайлов, глава администрации Гусевского городского округа:
— Ту экономию, которая получается нами после оплаты за свет, она будет идти в оплату за вот эти самые современные светильники, которые производятся у нас, в Гусеве. Для нас очень выгодно! потому что получаем яркое освещение по нашему городу здесь и сейчас, а платим в течение 5 лет.

Служит такой светильник 20 лет. На упаковке указано: «Сделано в России, в городе Гусеве».

Елизавета Попович, корреспондент:
— На этом заводе работают местные жители. Поэтому сами гусевцы делают свой город ярче!

В процессе изготовления каждого светодиодного фонаря участвует минимум 40 человек. Через руки хрупкой Алины проходит каждый светильник. Её часть работы — «одевать» сложный механизм в металлический каркас.

Алина Крутулайте, жительница Гусева:
— Тут провода подсоединяем, тут ещё подсоединение, и потом отсюда ток идёт сюда, на эти проводочки, и фонарь работает.

Стоимость проекта, подписанного Гусевым с региональной энергетической компанией, 5 миллионов рублей. Когда в городе зажгут все фонари, Гусев станет одним из самых ярких городов Янтарного края.
освещение
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