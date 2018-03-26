Сегодня Евгений Михайлов начал утреннее оперативное совещание со слов соболезнования родным и близким, погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово.
В ходе собрания глава поручил собрать комиссию ГО и ЧС администрации и ещё раз проговорить о необходимых противопожарных мероприятиях в учебных, дошкольных заведения и учреждениях дополнительного образования.
Глава городской администрации выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
26 марта 2018, 14:48
Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов
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