В Гусеве почтили память погибших при пожаре в Кемерово

27 марта 2018, 20:08

По всей России проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жителей Кемерово, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Эта страшная трагедия не оставила равнодушными никого.



На траурное мероприятие, которое проходило возле Храма Всех святых, многие пришли с детьми. Огромное количество цветов и игрушек несли в память о погибших. Собравшиеся запустили в небо белые шары, почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к импровизированному мемориалу.



Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура. Отменены все развлекательные мероприятия.



Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются более десятка пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

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