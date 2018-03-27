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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве почтили память погибших при пожаре в Кемерово

27 марта 2018, 20:08
В Гусеве почтили память погибших при пожаре в Кемерово
По всей России проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жителей Кемерово, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Эта страшная трагедия не оставила равнодушными никого.

На траурное мероприятие, которое проходило возле Храма Всех святых, многие пришли с детьми. Огромное количество цветов и игрушек несли в память о погибших. Собравшиеся запустили в небо белые шары, почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к импровизированному мемориалу.

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура. Отменены все развлекательные мероприятия.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются более десятка пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
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Люблю Гусев
# 1Люблю Гусев
Господи, прими ангелочков! Слезы душат, страшная трагедия. Не могу подобрать слова, чтобы выразить всю боль. Это просто ужасно.!!! cry cry cry
Вчера, 21:34   ЦитироватьОтветить8

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