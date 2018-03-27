Приближается главный церковный праздник — Пасха. В этом году православные христиане будут отмечать Светлое Христово Воскресение 8 апреля. Считается, что это ранняя Пасха.
В Православии существует традиция во время великопостно-пасхального цикла совершать поминовения усопших православных христиан и, прежде всего, своих почивших родителей. Гусевцы, как и другие верующие, в эти дни приводят в порядок могилы и молятся об усопших.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня глава администрации Евгений Михайлов провел выездное совещание на Гусевском городском кладбище, где сотрудники МБУ «Чистота» проводят благоустроительные работы перед праздниками.
Из-за паводка дорога возле кладбища сильно размыта. Как сообщил начальник Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павел Нефедов, для устранения данной проблемы в ближайшие дни будет произведена планировка грунтового дорожного покрытия с подсыпкой песка и асфальтовой крошки. На тех участках, где данных мер недостаточно уже началась укладка бетонных плит.
Глава администрации также поручил произвести очистку канав, для беспрепятственного отхода воды и осуществлять ежедневный вывоз мусора.
Глава городской администрации провел выездное совещание на Гусевском кладбище
27 марта 2018, 15:58
Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов кладбище
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