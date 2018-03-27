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Информационный сайт города Гусева

Глава городской администрации провел выездное совещание на Гусевском кладбище

27 марта 2018, 15:58
Глава городской администрации провел выездное совещание на Гусевском кладбище
Приближается главный церковный праздник — Пасха. В этом году православные христиане будут отмечать Светлое Христово Воскресение 8 апреля. Считается, что это ранняя Пасха.

В Православии существует традиция во время великопостно-пасхального цикла совершать поминовения усопших православных христиан и, прежде всего, своих почивших родителей. Гусевцы, как и другие верующие, в эти дни приводят в порядок могилы и молятся об усопших.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня глава администрации Евгений Михайлов провел выездное совещание на Гусевском городском кладбище, где сотрудники МБУ «Чистота» проводят благоустроительные работы перед праздниками.

Из-за паводка дорога возле кладбища сильно размыта. Как сообщил начальник Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павел Нефедов, для устранения данной проблемы в ближайшие дни будет произведена планировка грунтового дорожного покрытия с подсыпкой песка и асфальтовой крошки. На тех участках, где данных мер недостаточно уже началась укладка бетонных плит.

Глава администрации также поручил произвести очистку канав, для беспрепятственного отхода воды и осуществлять ежедневный вывоз мусора.
Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов кладбище
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Аркадиуш
# 1Аркадиуш
вот не пойму ,с ними персональный пиар-фотограф постоянно ходит,биз этого никуда
Вчера, 17:42   ЦитироватьОтветить4
Миша
# 2Миша
Цитата: Аркадиуш
вот не пойму ,с ними персональный пиар-фотограф постоянно ходит,биз этого никуда

Ну а как же. Сходил по маленькому-фоторепортаж, сходил по большому-статья... Без этого сейчас никак)) Любят в нашей администрации самопиар.
Вчера, 18:18   ЦитироватьОтветить1
Kaiser
# 3Kaiser
Цитата: Аркадиуш
вот не пойму ,с ними персональный пиар-фотограф постоянно ходит,биз этого никуда

Да есть у них один косоглазый "гэрой-любовник" stuck_out_tongue_winking_eye И фотограф и стукач по совместительству.
Вчера, 19:05   ЦитироватьОтветить3
Аркадиуш
# 4Аркадиуш
при Цуканове такой фигни небыло
Вчера, 19:11   ЦитироватьОтветить3

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