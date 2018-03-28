В день общенационального траура по погибшим при пожаре в Кемерово, в Гусеве на протяжении всего дня люди приносят живые цветы, детские игрушки и свечи к народному мемориалу возле Храма Всех Святых. Вечером здесь собрались сотни гусевцев. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Их никто не организовывал, не было траурных речей. Они просто молча стояли, глядя на мемориал и думали о тех, кто погиб в торгово-развлекательном центре 25 марта. Когда же куранты на городской башне пробили шесть часов, собравшиеся отпустили в небо белые шары, как символ памяти и глубочайшей скорби.
Накануне вечером к «народному мемориалу» цветы возложили жители города, глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.
В Гусеве в память о трагедии в Кемерово в небо улетели сотни белых шаров
28 марта 2018, 21:17
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