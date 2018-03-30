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Информационный сайт города Гусева

Ремонт бывшего здания малого ДО будет вестись под жестким контролем

30 марта 2018, 13:51
Мы уже писали о том, что распоряжением Президента России Владимира Путина от 28 декабря прошлого года из резервного фонда главы государства выделены денежные средства более 26 миллионов рублей на реализацию объекта «Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Здание офицерского казино, конца XIX века (ул. Артиллерийская, д. 2)» для современного использования для МАУДО «Детско-юношеский центр».

В начале марта после проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт на выполнение работ с подрядной организацией, которая выиграла конкурс. После подписания контракта глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и руководитель подрядной организации еще раз осмотрели бывший малый зал гарнизонного Дома офицеров.

«Еще раз хочу напомнить, что здание является объектом культурного наследия, — говорит Евгений Михайлов, — поэтому все архитектурные формы должны быть сохранены, а недостающие — восстановлены. Все работы, которые нужно будет проводить не в рамках проекта, должны согласовываться с руководством Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области».

По словам директора МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуарда Грезева пока все работы иду в соответствии с графиком.

Глава администрации также сделал акцент, что, несмотря на график, за всеми работами будет вестись жесткий контроль.

«К концу года воспитанники Детско-юношеского центра должны въехать в просторные кабинеты, где будут размещены кружки, — говорит Евгений Михайлов, — а гусевцы должны будут получить красивое здание, которое вольется в архитектурный ансамбль всей улицы Московской».

ремонт ДЮЦ
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Мда уж...
# 1Мда уж...
Главное чтобы не как с мостом возле храма )))))
Вчера, 14:43   ЦитироватьОтветить8
с
# 2с
а подрядчик опять Мирьям
Вчера, 16:20   ЦитироватьОтветить1
ГераБуФфон
# 3ГераБуФфон
Цитата: Мда уж...
Главное чтобы не как с мостом возле храма )))))

там просто не было жЕсткого контроля...
Вчера, 16:54   ЦитироватьОтветить0
Гусевец
# 4Гусевец
А кто будет вести жесткий контроль? Одного Мезенцева на всех не хватит. Остальные во главе директора службы заказчика увы, только могут делать вид строгого контроля. Пафос., важность и превосходство, но не качество.
Вчера, 18:10   ЦитироватьОтветить3
Гость Гость
# 5Гость Гость
Цитата: Гусевец
А кто будет вести жесткий контроль? Одного Мезенцева на всех не хватит. Остальные во главе директора службы заказчика увы, только могут делать вид строгого контроля. Пафос., важность и превосходство, но не качество.

В точку.
Вчера, 19:27   ЦитироватьОтветить1

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