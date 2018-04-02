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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе утверждены мероприятия на 2018 год по программе конкретных дел

2 апреля 2018, 16:48
С учетом обращений жителей округа, а также результатов голосований на сайте «Активный гражданин» в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» утвержден перечень мероприятий, который будет реализован в 2018 году в рамках Программы конкретных дел. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Программа конкретных дел будет осуществляться в округе по 5-ти направлениям: улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания населения, обустройство детских игровых площадок, устройство уличного освещения, озеленение и ландшафтный дизайн и обустройство объектов водоснабжения.

На данный момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение следующих видов работ:

— обустройство детских игровых площадок по ул. Железнодорожная, д № 43, ул. Ю. Смирнова, д. № 1, ул. Малахова, д № 6, ул. Победы, д. № 12 в г. Гусеве;
— установка 85-ти металлических контейнеров по сбору ТБО;
— модернизация насосного оборудования на водоподъемных скважинах № 4 и № 5 с устройством частотного регулирования на водозаборе № 3 г. Гусева;
— ремонт водоподъемной скважины в пос. Приозерное.

А также заключен контракт на поставку 25 урн для нужд Гусевского городского округа.
программа конкретных дел Админстрация Гусевского района
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Д.Д.Л.
# 1Д.Д.Л.
Ура! Теперь народ г. Гусева будет счастлив от (конкретных дел.)
Вчера, 21:23   ЦитироватьОтветить0

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