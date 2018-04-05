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Информационный сайт города Гусева

На мемориале у чаши Вечного огня планируют приводить к присяге молодых воинов

5 апреля 2018, 11:27
Символ памяти о героях войны появится на мемориале у мотострелковой части. На братском захоронении на улице Юрия Смирнова покоится более 1200 советских воинов, в том числе Герой Советского Союза Сергей Иванович Гусев, имя которого носит город.

Как рассказывает «ГТРК «Калининград», на мемориале у чаши Вечного огня планируют приводить к присяге молодых воинов Гусевского гарнизона.
Вечный огонь
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