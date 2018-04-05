Символ памяти о героях войны появится на мемориале у мотострелковой части. На братском захоронении на улице Юрия Смирнова покоится более 1200 советских воинов, в том числе Герой Советского Союза Сергей Иванович Гусев, имя которого носит город.
Как рассказывает «ГТРК «Калининград», на мемориале у чаши Вечного огня планируют приводить к присяге молодых воинов Гусевского гарнизона.
На мемориале у чаши Вечного огня планируют приводить к присяге молодых воинов
5 апреля 2018, 11:27Вечный огонь
238 просмотров
Другие новости по теме