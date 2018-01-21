Красно-голубой монстр ЖКХ
21 январь 2018, 15:01
С понятием «Управляющая компания» жители нашего города познакомились относительно недавно, лет 20 в среднем. К сожалению, почти сразу началось противостояние представителей этих организаций и жильцов многоквартирных домов города Гусева.Теги: ЖКХ
Мне кажется, что наше ЖКХ, как монстр-монополист непобедимо, так и будет безнаказанно и беззастенчиво "сосать" нашу народную кровь. До Президента далеко, потому можно в мутной воде усложненного и с каждым кварталом изменчивого учета продолжать вылавливать свои незаработанные миллионы рублей ...
Правда случаются некоторые исключения из правила.
В 2015 году мне и моему отцу пришлось в полной мере столкнуться с проблемой ЖКХ. Хочу сразу отметить, битву с монстром ЖКХ мы временно проиграли. По данному поводу 1 мая прошлого года на сайте нашего города была опубликована статья о том, как моего отца – Ветерана ВОВ игнорировали коммунальщики, даже в юбилейный год Победы.
Одними из героинь публикации были небезызвестные В.И. Костяная и В.А. Курилович, позиционирующие себя коммунистками города Гусева, и приверженцами идей коммунизма, и, причём, с устоявшимся негативным отношением к Ветеранам Великой Отечественной войны, что неоднократно было продемонстрировано вышеназванными особами на сайте нашего города.
Видимо сейчас в рядах коммунистов преобладает такая линия партии, но мне это неведомо. Судить об отношениях коммунистов к ветеранам ВОВ можно опять же по публикациям на нашем сайте.
19 января 2016 года на городском портале была опубликована новость, что, руководителем Гусевского местного отделения КПРФ избран некий Самаричев Алексей Александрович. Вроде говорят офицер запаса, без пенсии, уволенный из рядов ВС РФ.
До избрания на пост руководителя Гусевских коммунистов Самаричев А.А. успел побывать в рядах эсеров, и некоторое время подработать в муниципальной управляющей компании. Но после избрания лидером Гусевских коммунистов сей господин- товарищ решил попробовать себя на ниве ЖКХ, и создал свою управляющую компанию ООО «Управляющая компания «Вега»», в управлении которой на сегодняшний день находится семь многоквартирных домов. Ничего зазорного в данном факте, конечно же, нет, за исключением одного но…
В управлении ООО «Вега» находится жилой дом, в котором проживает одна из героинь коммунисток моего предыдущего очерка. И, конечно же по случайности, ни без какого умысла, именно по этому дому ООО «Вега» заключила наиболее выгодный для жильцов договор управления- оказания услуг. Остальные шесть домов, находящиеся у этого коммуниста управленца почему-то такой преференции не удостоились. Видимо остальным собственникам этих шести выпала почётная обязанность по содержанию управляющей компании.
В чём разница договора управления и договора оказания услуг можно посмотреть самостоятельно на профильных сайтах, но именно договор оказания услуг является самым выгодным для жильцов многоквартирного дома.
Ну и конечно же, никак не связано с пребыванием в ком. партии директора управляющей компании и одного из жильцов, с проведением «планового» ремонта жилого дома весной 2017 года. Просто так совпало. Хотя дом 1974 года постройки. Вроде и недавно.
Теперь вы понимаете, что в этой системе ЖКХ-лабиринтов сам черт голову сломит. Остается только сжать зубы и надеяться, что иногда Президент, наш гарант, с подачи общественности будет накручивать хвост и нашему обнаглевшему российскому ЖКХ ... монстру о тысячи голов ... рубим, рубим, а новые вырастают и вырастают.
И что самое интересное жадность монстра ЖКХ не умеривается даже с коммунистической принадлежностью его руководителя. А ведь как было раньше : «Партия ум честь и совесть»…
Мне кажется, что наше ЖКХ, как монстр-монополист непобедимо, так и будет безнаказанно и беззастенчиво "сосать" нашу народную кровь. До Президента далеко, потому можно в мутной воде усложненного и с каждым кварталом изменчивого учета продолжать вылавливать свои незаработанные миллионы рублей ...
Правда случаются некоторые исключения из правила.
В 2015 году мне и моему отцу пришлось в полной мере столкнуться с проблемой ЖКХ. Хочу сразу отметить, битву с монстром ЖКХ мы временно проиграли. По данному поводу 1 мая прошлого года на сайте нашего города была опубликована статья о том, как моего отца – Ветерана ВОВ игнорировали коммунальщики, даже в юбилейный год Победы.
Одними из героинь публикации были небезызвестные В.И. Костяная и В.А. Курилович, позиционирующие себя коммунистками города Гусева, и приверженцами идей коммунизма, и, причём, с устоявшимся негативным отношением к Ветеранам Великой Отечественной войны, что неоднократно было продемонстрировано вышеназванными особами на сайте нашего города.
Видимо сейчас в рядах коммунистов преобладает такая линия партии, но мне это неведомо. Судить об отношениях коммунистов к ветеранам ВОВ можно опять же по публикациям на нашем сайте.
19 января 2016 года на городском портале была опубликована новость, что, руководителем Гусевского местного отделения КПРФ избран некий Самаричев Алексей Александрович. Вроде говорят офицер запаса, без пенсии, уволенный из рядов ВС РФ.
До избрания на пост руководителя Гусевских коммунистов Самаричев А.А. успел побывать в рядах эсеров, и некоторое время подработать в муниципальной управляющей компании. Но после избрания лидером Гусевских коммунистов сей господин- товарищ решил попробовать себя на ниве ЖКХ, и создал свою управляющую компанию ООО «Управляющая компания «Вега»», в управлении которой на сегодняшний день находится семь многоквартирных домов. Ничего зазорного в данном факте, конечно же, нет, за исключением одного но…
В управлении ООО «Вега» находится жилой дом, в котором проживает одна из героинь коммунисток моего предыдущего очерка. И, конечно же по случайности, ни без какого умысла, именно по этому дому ООО «Вега» заключила наиболее выгодный для жильцов договор управления- оказания услуг. Остальные шесть домов, находящиеся у этого коммуниста управленца почему-то такой преференции не удостоились. Видимо остальным собственникам этих шести выпала почётная обязанность по содержанию управляющей компании.
В чём разница договора управления и договора оказания услуг можно посмотреть самостоятельно на профильных сайтах, но именно договор оказания услуг является самым выгодным для жильцов многоквартирного дома.
Ну и конечно же, никак не связано с пребыванием в ком. партии директора управляющей компании и одного из жильцов, с проведением «планового» ремонта жилого дома весной 2017 года. Просто так совпало. Хотя дом 1974 года постройки. Вроде и недавно.
Теперь вы понимаете, что в этой системе ЖКХ-лабиринтов сам черт голову сломит. Остается только сжать зубы и надеяться, что иногда Президент, наш гарант, с подачи общественности будет накручивать хвост и нашему обнаглевшему российскому ЖКХ ... монстру о тысячи голов ... рубим, рубим, а новые вырастают и вырастают.
И что самое интересное жадность монстра ЖКХ не умеривается даже с коммунистической принадлежностью его руководителя. А ведь как было раньше : «Партия ум честь и совесть»…
С фронта борьбы с монстром ЖКХ,
полковник запаса М.С. Запевалов.
полковник запаса М.С. Запевалов.
455 просмотров | 5 комментариев | Автор: Запевалов МихаилМатериалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.