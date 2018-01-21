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Красно-голубой монстр ЖКХ

21 январь 2018, 15:01
Красно-голубой монстр ЖКХ
С понятием «Управляющая компания» жители нашего города познакомились относительно недавно, лет 20 в среднем. К сожалению, почти сразу началось противостояние представителей этих организаций и жильцов многоквартирных домов города Гусева.

Мне кажется, что наше ЖКХ, как монстр-монополист непобедимо, так и будет безнаказанно и беззастенчиво "сосать" нашу народную кровь. До Президента далеко, потому можно в мутной воде усложненного и с каждым кварталом изменчивого учета продолжать вылавливать свои незаработанные миллионы рублей ...

Правда случаются некоторые исключения из правила.

В 2015 году мне и моему отцу пришлось в полной мере столкнуться с проблемой ЖКХ. Хочу сразу отметить, битву с монстром ЖКХ мы временно проиграли. По данному поводу 1 мая прошлого года на сайте нашего города была опубликована статья о том, как моего отца – Ветерана ВОВ игнорировали коммунальщики, даже в юбилейный год Победы.

Одними из героинь публикации были небезызвестные В.И. Костяная и В.А. Курилович, позиционирующие себя коммунистками города Гусева, и приверженцами идей коммунизма, и, причём, с устоявшимся негативным отношением к Ветеранам Великой Отечественной войны, что неоднократно было продемонстрировано вышеназванными особами на сайте нашего города.

Видимо сейчас в рядах коммунистов преобладает такая линия партии, но мне это неведомо. Судить об отношениях коммунистов к ветеранам ВОВ можно опять же по публикациям на нашем сайте.

19 января 2016 года на городском портале была опубликована новость, что, руководителем Гусевского местного отделения КПРФ избран некий Самаричев Алексей Александрович. Вроде говорят офицер запаса, без пенсии, уволенный из рядов ВС РФ.

До избрания на пост руководителя Гусевских коммунистов Самаричев А.А. успел побывать в рядах эсеров, и некоторое время подработать в муниципальной управляющей компании. Но после избрания лидером Гусевских коммунистов сей господин- товарищ решил попробовать себя на ниве ЖКХ, и создал свою управляющую компанию ООО «Управляющая компания «Вега»», в управлении которой на сегодняшний день находится семь многоквартирных домов. Ничего зазорного в данном факте, конечно же, нет, за исключением одного но…

В управлении ООО «Вега» находится жилой дом, в котором проживает одна из героинь коммунисток моего предыдущего очерка. И, конечно же по случайности, ни без какого умысла, именно по этому дому ООО «Вега» заключила наиболее выгодный для жильцов договор управления- оказания услуг. Остальные шесть домов, находящиеся у этого коммуниста управленца почему-то такой преференции не удостоились. Видимо остальным собственникам этих шести выпала почётная обязанность по содержанию управляющей компании.

В чём разница договора управления и договора оказания услуг можно посмотреть самостоятельно на профильных сайтах, но именно договор оказания услуг является самым выгодным для жильцов многоквартирного дома.

Ну и конечно же, никак не связано с пребыванием в ком. партии директора управляющей компании и одного из жильцов, с проведением «планового» ремонта жилого дома весной 2017 года. Просто так совпало. Хотя дом 1974 года постройки. Вроде и недавно.

Теперь вы понимаете, что в этой системе ЖКХ-лабиринтов сам черт голову сломит. Остается только сжать зубы и надеяться, что иногда Президент, наш гарант, с подачи общественности будет накручивать хвост и нашему обнаглевшему российскому ЖКХ ... монстру о тысячи голов ... рубим, рубим, а новые вырастают и вырастают.

И что самое интересное жадность монстра ЖКХ не умеривается даже с коммунистической принадлежностью его руководителя. А ведь как было раньше : «Партия ум честь и совесть»…

С фронта борьбы с монстром ЖКХ,
полковник запаса М.С. Запевалов.
Теги: ЖКХ
455 просмотров   |   5 комментариев   |   Автор: Запевалов Михаил
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Житель
# 1Житель
Ну а сами жильцы о чем думают? У Самаричева нет ни че го ! Рабочих нет техники тем более! Люди уже даже против Самаричева боятся сказать нет, явно понимая, идет развод.
Вчера, 17:20   ЦитироватьОтветить0
самаричев алексей
# 2самаричев алексей
бесплатная реклама - вещь хорошая
сайт нашей компании - вега39.рф
ЖКЖ очень прибыльная сфера, я всегда всем говорю, что любой дом приносит деньги.
тяжело первый год обслуживать дома, которые переходят от других управляющих организаций, у которых все есть, но они почему-то ничего не делают.
у меня семь домов, все работы которые я сделал для каждого дома, есть на сайте.
в статье упомянули дом на глинки 17
он у меня 13 месяцев на обслуживании. дом пришел с деньгами - 36 тысяч.
денег хватило сделать ремонт подъезда - 2 этажа, поставить новые светильники с датчиками движения, в подъезде и на улице. весной заменим систему водоснабжения. летом сделаем отмостку.
обычная работа.
Вчера, 18:26   ЦитироватьОтветить3
самаричев алексей
# 3самаричев алексей
а на пенсию я вышел в 35 лет
скучно мне
управляющая компания - это мое хобби
Вчера, 18:28   ЦитироватьОтветить2
самаричев алексей
# 4самаричев алексей
бесплатная реклама - вещь хорошая
сайт компании вега39.рф
там есть все дома и все работы что мы сделали за 2 года
сфера жкх очень прибыльная вещь
как я всегда говорю любой дом приносит деньги,
если вам говорят, что на доме у вас нет денег - вас обманывают
в статье указали на дом по ул. глинку 17
дом пришел с деньгами - 36 тысяч
этих денег хватило сделать подъезд, установить новые светильники и датчики движения в подъезде и на улице
теперь ждем весну - будем менять водопровод и делать отмостку.
Вчера, 18:37   ЦитироватьОтветить0
Не ветеран
# 5Не ветеран
Так проведите собрание и поменяйте управляющую организацию. Человек-почтальон конечно не имеет за спиной никакой технической базы.
Вчера, 19:55   ЦитироватьОтветить0

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