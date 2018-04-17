Сейчас в Правительстве Калининградской области проходит совещание под председательством Елены Дятловой по вопросу обращений жителей Гусева и Советска к губернатору региона и президенту РФ по поводу шумов от введенных недавно построенных ТЭС. Об этом рассказал пресс-секретарь городской администрации на своей странице в Фейсбуке.
Глава администрации Евгений Михайлов и глава Гусевского городского округа Андрей Гнездилов, а также представители общественности принимают участие в совещании, отстаивая интересы жителей Гусева, которые испытывают неудобства от работы Маяковской ТЭС.
Напомним, снизить уровень шума от Маяковской ТЭС обещали неоднократно. Последний раз такое обещание прозвучало от энергетиков. Отметим также, что управление Роспотребнадзора подтвердило факт постоянного и монотонного шума на границах санитарно-защитной зоны Маяковской ТЭС.
В областном правительстве проходит совещание по поводу шумов от недавно построенных ТЭС
17 апреля 2018, 16:20тэс
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