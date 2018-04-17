/ / / В Гусеве заявили о проблемах в доме, где правительство купило жилье для сирот

В администрации Гусева указывают на массу проблем с домом, где областное правительство закупило 20 квартир для детей-сирот. Об этом рассказывает «Новый Калининград.Ru».
По поводу квартир, приобретенных областным правительством доме в Гусеве по адресу Красноармейская, 15, жаловались трижды. Один раз на газовое оборудование, второй — на утепление чердачного помещения, и третий — на неудовлетворительное состояние одной из квартир. В ходе проверки чиновниками чердаков опасения подтвердились, и застройщику было предложено устранить выявленные нарушения. Об этом говорится в ответе администрации Гусева на официальный информационный запрос «Нового Калининграда».
В администрации Гусева также отмечают, что имела место и групповая жалоба жильцов на качество жилья. По данным заместителя главы администрации Гусева Владимира Козьякова, в правительственном доме выявлены «множественные случаи наступления гарантийных обязательств по ремонту фасада и жилых помещений». Администрацией Гусева в адрес застройщика направлялись претензии об устранении строительных дефектов до середины января 2018 года. По состоянию на конец февраля проблемы с жильем не были устранены. Администрация намерена судиться с застройщиком.
В правительстве Калининградской области отмечают, что сирота Чинара Ибадова, которая была вынуждена выселиться из предоставленной ей правительственной квартиры из-за ее непригодности для проживания, была единственной пожаловавшейся в областное правительство. «За период эксплуатации жилых помещений в адрес агенства поступило обращение о выявленных недостатках, препятствующих проживанию, только от нанимателя квартиры № 23 Ибадовой Ч.И. К. На период до устранения выявленных недостатков Ибадовой Ч.И.К. предоставлено жилое помещение маневренного фонда», — говорится в ответе областного правительства на запрос «Нового Калининграда».
Согласно сайту Госзакупок, 24 апреля 2015 года всего правительством области у «Союзстройтехнологии» было закуплено 20 однокомнатных квартир по цене 1,44 млн руб. каждая.
По данным ЕГРЮЛ, учредителем «Союзстройтехнологии» является Николай Житник.
Согласно госконтракту на поставку квартиры, которая досталась Чинаре Ибадовой, площадь приобретенной чиновниками квартиры составила 39,6 кв.м, из них жилая — 17,8 кв. м.
Помимо прочего в контракте сообщается, что кадастровая стоимость квартиры составляет 750 тыс. руб.
Квартиры закупались в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» на 2012–2016 годы» за счет областного бюджета.
Закупка осуществлялась в период губернаторства Николая Цуканова.
В Гусеве заявили о проблемах в доме, где правительство купило жилье для сирот
17 апреля 2018, 18:01сироты
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