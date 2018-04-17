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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве заявили о проблемах в доме, где правительство купило жилье для сирот

17 апреля 2018, 18:01
В администрации Гусева указывают на массу проблем с домом, где областное правительство закупило 20 квартир для детей-сирот. Об этом рассказывает «Новый Калининград.Ru».

По поводу квартир, приобретенных областным правительством доме в Гусеве по адресу Красноармейская, 15, жаловались трижды. Один раз на газовое оборудование, второй — на утепление чердачного помещения, и третий — на неудовлетворительное состояние одной из квартир. В ходе проверки чиновниками чердаков опасения подтвердились, и застройщику было предложено устранить выявленные нарушения. Об этом говорится в ответе администрации Гусева на официальный информационный запрос «Нового Калининграда».

В администрации Гусева также отмечают, что имела место и групповая жалоба жильцов на качество жилья. По данным заместителя главы администрации Гусева Владимира Козьякова, в правительственном доме выявлены «множественные случаи наступления гарантийных обязательств по ремонту фасада и жилых помещений». Администрацией Гусева в адрес застройщика направлялись претензии об устранении строительных дефектов до середины января 2018 года. По состоянию на конец февраля проблемы с жильем не были устранены. Администрация намерена судиться с застройщиком.

В правительстве Калининградской области отмечают, что сирота Чинара Ибадова, которая была вынуждена выселиться из предоставленной ей правительственной квартиры из-за ее непригодности для проживания, была единственной пожаловавшейся в областное правительство. «За период эксплуатации жилых помещений в адрес агенства поступило обращение о выявленных недостатках, препятствующих проживанию, только от нанимателя квартиры № 23 Ибадовой Ч.И. К. На период до устранения выявленных недостатков Ибадовой Ч.И.К. предоставлено жилое помещение маневренного фонда», — говорится в ответе областного правительства на запрос «Нового Калининграда».

Согласно сайту Госзакупок, 24 апреля 2015 года всего правительством области у «Союзстройтехнологии» было закуплено 20 однокомнатных квартир по цене 1,44 млн руб. каждая.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем «Союзстройтехнологии» является Николай Житник.

Согласно госконтракту на поставку квартиры, которая досталась Чинаре Ибадовой, площадь приобретенной чиновниками квартиры составила 39,6 кв.м, из них жилая — 17,8 кв. м.

Помимо прочего в контракте сообщается, что кадастровая стоимость квартиры составляет 750 тыс. руб.

Квартиры закупались в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» на 2012–2016 годы» за счет областного бюджета.

Закупка осуществлялась в период губернаторства Николая Цуканова.
сироты
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Сирота и Администрация
Сирота и Администрация
Максим
# 1Максим
Цитата: "сирота Чинара Ибадова, которая была вынуждена выселиться из предоставленной ей правительственной квартиры из-за ее непригодности для проживания, была единственной пожаловавшейся в областное правительство".
Остальных видимо все устроило или "духу" не хватило против ветра ссать, поскольку трудно представить, что в одной взятой квартире (из всего дома) возникли проблемы.
Сегодня, 19:16   ЦитироватьОтветить0
ноиль
# 2ноиль
Максим ненадо писец я сам лично живу в этом грёбаном доме и сам лично ходил на приём к главе и писал жалобу и комиссия приходила я им показывал все недостатки..Это сдесь в статье говорится о квартире которая действительно для жилья негодится вобще поэтому их пересилили другие пока ещё боле менее..А писать жалобы детишкам каторые прожили под опекой государства они только сейчас стали сознавать что за жильё оказывается надо платить из своего кармана.
Сегодня, 19:54   ЦитироватьОтветить0
Жертва коммунистической власти
# 3Жертва коммунистической власти
А все потому что он жизнью сирот не жил.
Сегодня, 20:23   ЦитироватьОтветить0
Гусевец
# 4Гусевец
А что за проблемы с этим домом, почему там квартиры не пригодны для проживания?
Сегодня, 20:29   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 5Гость гость
[quote]было закуплено 20 однокомнатных квартир по цене 1,44 млн руб. каждая...
...Помимо прочего в контракте сообщается, что кадастровая стоимость квартиры составляет 750 тыс. руб./quote]
Может стоит на вторичном рынке покупать? Там двухкомнатные продают до 1,5 млн руб.
Сегодня, 20:32   ЦитироватьОтветить0

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