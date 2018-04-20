/ / / Гусевская команда «Лето» заняла 3 место в финале КЛАССной лиги КВН

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20 апреля в ДКЖ города Калининграда прошел финал КЛАССной лиги КВН. В игре принимала участие гусевская команда «Лето». Результаты распределились следующим образом: 1 место — «NewХаузен» 2 место — «Coca Cola» 3 место — «Лето» и «Мы не планировали» Лучшие актриса — Диана Попова из «NewХаузен» Лучший актер — Игорь Головко из «Coca Cola» Лучшая шутка — команда «Лето»

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