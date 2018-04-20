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Информационный сайт города Гусева

Гусевская команда «Лето» заняла 3 место в финале КЛАССной лиги КВН

20 апреля 2018, 13:58
20 апреля в ДКЖ города Калининграда прошел финал КЛАССной лиги КВН. В игре принимала участие гусевская команда «Лето».

Результаты распределились следующим образом:

1 место — «NewХаузен»
2 место — «Coca Cola»
3 место — «Лето» и «Мы не планировали»

Лучшие актриса — Диана Попова из «NewХаузен»
Лучший актер — Игорь Головко из «Coca Cola»
Лучшая шутка — команда «Лето»
КВН
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зритель
# 1зритель
Молодцы!
Вчера, 18:37   ЦитироватьОтветить1
Люблю лето
# 2Люблю лето
Ребята молодцы!!! Такие маленькие, а уже артисты.
Вчера, 20:44   ЦитироватьОтветить0
Родители
# 3Родители
Спасибо Максиму и Владимиру, что они очень стараются и работают с ребятами.
Вчера, 21:45   ЦитироватьОтветить1
Роман Сарваков
# 4Роман Сарваков
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
Вчера, 23:28   ЦитироватьОтветить0

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