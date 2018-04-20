20 апреля в ДКЖ города Калининграда прошел финал КЛАССной лиги КВН. В игре принимала участие гусевская команда «Лето».
Результаты распределились следующим образом:
1 место — «NewХаузен»
2 место — «Coca Cola»
3 место — «Лето» и «Мы не планировали»
Лучшие актриса — Диана Попова из «NewХаузен»
Лучший актер — Игорь Головко из «Coca Cola»
Лучшая шутка — команда «Лето»
Гусевская команда «Лето» заняла 3 место в финале КЛАССной лиги КВН
20 апреля 2018, 13:58КВН
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