/ / / Гусевская команда вышла в финал «КЛАССной лиги КВН»

10 марта 2019, 21:58

Результаты игры:

Лучший актёр: Дима Романов «Киви»



Лучшая актриса: Юля Белова «ПМ»



Лучшая шутка: Хрюнео и Хрюнетта «ПМ»



4 место: «ДПС», г. Светлый



3 место: «Дети Мюнхаузена», Калининград



2 место: «Лето», г. Гусев



1 место: «ПМ», пос. Мельниково



4 место: «Со своими заморочками», Калининград



3 место: «Утомленные кадетством», пос. Янтарный



2 место: «Киви», пос. Большое Исаково



1 место: «Сборная последних парт», Калининград



Сегодня в городе Калининграде в ДКЖ состоялся полуфинал «КЛАССной лиги КВН». Команда из Гусева заняла второе место, обеспечив себе путевку в финал.«КЛАССная лига КВН» является региональным представительством «Всероссийской Юниор-лиги КВН».Организаторами «КЛАССной лиги КВН» являются Лига Международного Союза КВН «Запад России» совместно с калининградской региональной организацией «Российский Союз Молодежи» при поддержке Агентства по делам молодежи Калининградской области и Центра молодежи.Команда выражает благодарность Администрации муниципального образования Гусевский городской округ и лично главе администрации Китаеву Александру Александровичу, управлению по культуре спорту и делам молодёжи муниципального образования Гусевский городской округ и лично Нелли Викторовне Михалевой, городскому дому культуры города Гусева и лично директору Натальи Михайловне Москвичевой. Отдельную благодарность за помощь ребята выражают руководителям команды команды Наставнёву Владимиру и Стригунов Максиму, а также Коновалову Андрею, Воронину Артёму и Савицкому Алексею.Финал игры пройдет в Калининграде 17 мая в ДКЖ.