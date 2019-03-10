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Информационный сайт города Гусева

Гусевская команда вышла в финал «КЛАССной лиги КВН»

10 марта 2019, 21:58
Сегодня в городе Калининграде в ДКЖ состоялся полуфинал «КЛАССной лиги КВН». Команда из Гусева заняла второе место, обеспечив себе путевку в финал.

Результаты игры:

  • Лучший актёр: Дима Романов «Киви»
  • Лучшая актриса: Юля Белова «ПМ»
  • Лучшая шутка: Хрюнео и Хрюнетта «ПМ»

1 блок:
  • 4 место: «ДПС», г. Светлый
  • 3 место: «Дети Мюнхаузена», Калининград
  • 2 место: «Лето», г. Гусев
  • 1 место: «ПМ», пос. Мельниково

2 блок:
  • 4 место: «Со своими заморочками», Калининград
  • 3 место: «Утомленные кадетством», пос. Янтарный
  • 2 место: «Киви», пос. Большое Исаково
  • 1 место: «Сборная последних парт», Калининград

«КЛАССная лига КВН» является региональным представительством «Всероссийской Юниор-лиги КВН».

Организаторами «КЛАССной лиги КВН» являются Лига Международного Союза КВН «Запад России» совместно с калининградской региональной организацией «Российский Союз Молодежи» при поддержке Агентства по делам молодежи Калининградской области и Центра молодежи.

Команда выражает благодарность Администрации муниципального образования Гусевский городской округ и лично главе администрации Китаеву Александру Александровичу, управлению по культуре спорту и делам молодёжи муниципального образования Гусевский городской округ и лично Нелли Викторовне Михалевой, городскому дому культуры города Гусева и лично директору Натальи Михайловне Москвичевой. Отдельную благодарность за помощь ребята выражают руководителям команды команды Наставнёву Владимиру и Стригунов Максиму, а также Коновалову Андрею, Воронину Артёму и Савицкому Алексею.

Финал игры пройдет в Калининграде 17 мая в ДКЖ.
КВН
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