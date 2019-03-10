/ / / Гусевская команда вышла в финал «КЛАССной лиги КВН»

Результаты игры:
- Лучший актёр: Дима Романов «Киви»
- Лучшая актриса: Юля Белова «ПМ»
- Лучшая шутка: Хрюнео и Хрюнетта «ПМ»
1 блок:
- 4 место: «ДПС», г. Светлый
- 3 место: «Дети Мюнхаузена», Калининград
- 2 место: «Лето», г. Гусев
- 1 место: «ПМ», пос. Мельниково
2 блок:
- 4 место: «Со своими заморочками», Калининград
- 3 место: «Утомленные кадетством», пос. Янтарный
- 2 место: «Киви», пос. Большое Исаково
- 1 место: «Сборная последних парт», Калининград
«КЛАССная лига КВН» является региональным представительством «Всероссийской Юниор-лиги КВН».
Организаторами «КЛАССной лиги КВН» являются Лига Международного Союза КВН «Запад России» совместно с калининградской региональной организацией «Российский Союз Молодежи» при поддержке Агентства по делам молодежи Калининградской области и Центра молодежи.
Команда выражает благодарность Администрации муниципального образования Гусевский городской округ и лично главе администрации Китаеву Александру Александровичу, управлению по культуре спорту и делам молодёжи муниципального образования Гусевский городской округ и лично Нелли Викторовне Михалевой, городскому дому культуры города Гусева и лично директору Натальи Михайловне Москвичевой. Отдельную благодарность за помощь ребята выражают руководителям команды команды Наставнёву Владимиру и Стригунов Максиму, а также Коновалову Андрею, Воронину Артёму и Савицкому Алексею.
Финал игры пройдет в Калининграде 17 мая в ДКЖ.