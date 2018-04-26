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Информационный сайт города Гусева

В этом году в Гусеве выявлено одно нарушение при вывозе мусора

26 апреля 2018, 14:11
В этом году в Гусеве выявлено одно нарушение при вывозе мусора
Только 7 муниципалитетов в регионе в 2018 году выявили нарушения, связанные с вывозом отходов, и подали документы для назначения штрафов. Об этом сообщил накануне на заседании круглого стола в МФЦ для бизнеса региональный министр экологии Олег Ступин, пишет «Новый Калининград.Ru».

Больше всего нарушений — 39 — зафиксировано с начала года в Калининграде (инспекторы составляют протоколы и направляют их в минэкологии для возбуждения административных дел). При этом в Черняховске, население которого почти в 13 раз меньше, но администрация активизировала эту работу, составлено 30 протоколов. «Все остальные, откровенно говоря — это слезы. С учетом того, что все мы вокруг видим, что мусор вывозится [плохо], есть претензии: [отходами] завалены кески, завалены баки, вокруг не убрано», — отметил министр. По его информации, 6 протоколов составлено в Гвардейском городском округе, 2 — в Светловском, в Гурьевском, Гусевском и Славском — по одному. Остальные не направляли материалы для возбуждения административных дел вообще.
мусор
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