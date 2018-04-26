В Гусеве завершаются работы по установке чаши Вечного огня на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Гумбиннена в январе 1945 года (ул. Ю. Смирнова). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
На сегодняшний день к месту установки Вечного огня проведен газопровод, завезена газовая горелка и звезда, началась замена тротуарной плитки возле братской могилы, благоустроена тротуарная дорожка. В конце следующей недели подрядная организация приступит к обустройству гранитного постамента.
Напомним, что открытие Вечного огня состоится 9 мая.
В Гусеве завершаются работы по установке чаши Вечного огня
26 апреля 2018, 14:46
Вечный огонь
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