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В Гусеве завершаются работы по установке чаши Вечного огня

26 апреля 2018, 14:46
В Гусеве завершаются работы по установке чаши Вечного огня
В Гусеве завершаются работы по установке чаши Вечного огня на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Гумбиннена в январе 1945 года (ул. Ю. Смирнова). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день к месту установки Вечного огня проведен газопровод, завезена газовая горелка и звезда, началась замена тротуарной плитки возле братской могилы, благоустроена тротуарная дорожка. В конце следующей недели подрядная организация приступит к обустройству гранитного постамента.

Напомним, что открытие Вечного огня состоится 9 мая.
Вечный огонь
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Живу я тут давно
# 1Живу я тут давно
Убожество! Отмыли бабло
Сегодня, 15:36   ЦитироватьОтветить0
Гость Кило Ирисок
# 2Гость Кило Ирисок
Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.


а чего в пресс-службе не расскажут что "Глава администрации Гусева ушел в отставку"
Сегодня, 15:41   ЦитироватьОтветить1
ГераБуФфон
# 3ГераБуФфон
Цитата: Гость Кило Ирисок

а чего в пресс-службе не расскажут что "Глава администрации Гусева ушел в отставку"

ушел;))))...он на повышение в Столицу (янтарного края) ушел...
Сегодня, 15:47   ЦитироватьОтветить0
Гость Кило Ирисок
# 4Гость Кило Ирисок
а нахрена тут этот судимый за торговлю наркотиками
Сегодня, 16:01   ЦитироватьОтветить2
Гость Андрей
# 5Гость Андрей
Живу я тут давно,
Почему убожество?
Сегодня, 19:28   ЦитироватьОтветить0

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