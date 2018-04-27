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Александр Китаев проверил ход исполнения работ по установке Вечного огня

27 апреля 2018, 19:30
Александр Китаев проверил ход исполнения работ по установке Вечного огня
Сегодня врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев провел выездное совещание, на котором проверил ход исполнения работ по установке Вечного огня на братской могиле советских воинов по ул. Ю. Смирнова. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так как чаша Вечного огня уже установлена, то в ближайшее время подрядная организация приступает к обустройству гранитного постамента и установке звезды такой же, как на Поклонной горе в Москве.
Вечный огонь Александр Китаев
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житель Гусева
# 1житель Гусева
Уважаемый Александр Александрович!Отрадно видеть все изменения и Ваш личный контроль.так держать!НО МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С КРИКОМ: проверьте тотально водоканал с привлечением Роспотребнадзора. Что ж такое то происходит: вода воняет, со слизью, рыжая, при этом мы уже меняем фильтры раз в неделю, такого безобразия не было лет двадцать. И ссылаться на трубы, которые мы поменяли на вводах и к дому за свой счет, а еще всю водомагистраль на нашей улице поменяли три года назад от водоканала напрямую. как бы не оценили сейчас фразу, но при Левочкине и его предшественниках такого бардака не было.
Вчера, 21:39   ЦитироватьОтветить5
житель Гусева
# 2житель Гусева
Полностью согласна с предыдущим комментарием. Жила в разных регионах России,но такого отвратительного качества воды не было нигде.Надо не площадь реконструировать,а серьёзно заняться проблемой водоснабжения.Проживаю по улице Морской,через неделю после замены фильтры чёрные,как будто в мазуте,а от ржавой воды ванна покрывается желтым налетом.
Вчера, 22:22   ЦитироватьОтветить5

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