Сегодня врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев провел выездное совещание, на котором проверил ход исполнения работ по установке Вечного огня на братской могиле советских воинов по ул. Ю. Смирнова. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Так как чаша Вечного огня уже установлена, то в ближайшее время подрядная организация приступает к обустройству гранитного постамента и установке звезды такой же, как на Поклонной горе в Москве.
Александр Китаев проверил ход исполнения работ по установке Вечного огня
27 апреля 2018, 19:30
Вечный огонь Александр Китаев
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