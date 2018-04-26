Вчера сотрудники Отдела молодежной политики и представители Молодежной администрации города Гусева провели патриотическую акцию для воспитанников центра «Росток». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Акция была приурочена к открытию 9 мая Вечного огня в городе Гусеве на братской могиле советских воинов по ул. Ю. Смирнова.
Ребятам рассказали об истории «Вечного огня», его значении в современности и о важности сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, подаривших нам мир и светлое будущее.
В конце мероприятия воспитанники центра сделали своими руками красочные поделки, которые в преддверии праздника Дня Победы подарят ветеранам ВОВ и ветеранам становления Калининградской области.
Отдел молодежной политики и Молодежная администрация провели патриотическую акцию в центре «Росток»
26 апреля 2018, 17:08
молодёжное правительство Росток День Победы
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