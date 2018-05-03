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Информационный сайт города Гусева

Делегация из города Гусева посетит братские захоронения советских воинов в Литве и Польше

3 мая 2018, 16:36
Делегация из города Гусева посетит братские захоронения советских воинов в Литве и Польше
В преддверии 73-годовщины Дня Победы Советского народа над нацистской Германией российская делегация из города Гусева посетит братские захоронения советских воинов в городе Казлу-Руда (Литва) и пос. Вронки (Польша).

Отдать дань памяти и уважения подвигу героев, освободивших Литву и Восточную Пруссию от немецких захватчиков, отправится делегация под руководством врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева, сотрудники администрации, представители Русской Православной Церкви, окружного Совета депутатов, общественной организации ветеранов «Боевое братство», Молодежной администрации, Молодежного актива и Подростково-молодежного клуба МАУ «ГДК».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, собравшиеся приведут в порядок территорию захоронений возложат цветы к обелискам, а настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев проведет панихиду памяти павших.

События Великой Отечественной войны уходят все больше вглубь истории, но они не должны придаваться забвению. Каждый из нас должен знать и помнить какой ценой нам досталась Победа. Такие традиции сохраняют историческую память войны и передают ее из поколения в поколение.
Польша Литва захоронение
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