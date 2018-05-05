В минувшую пятницу врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, сотрудники администрации, представители окружного Совета депутатов, Русской Православной Церкви, общественной организации ветеранов «Боевое братство», Молодежной администрации, Молодежного актива и подростково-молодежного клуба МАУ «ГДК» посетили братское захоронение советских воинов в городе Казлу-Руда (Литва). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В канун празднования 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне делегация из города Гусева приехала в город-побратим отдать дань памяти и уважения более 490 воинов, погибших в боях за освобождение литовских земель.
Временно исполняющий главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев обратился к собравшимся: «Это мероприятие напоминает нам о том, что наши народы вместе смогли одержать Победу над фашизмом. Общая беда, пришедшая в те годы, сплотила и объединила людей, позволила преодолеть все трудности и одержать эту Великую Победу. Нам не стоит никогда забывать об этом памятном дне».
Активное участие в патриотическом мероприятии приняла молодежь города Гусева. Как отметил Александр Китаев, именно молодое поколение должно нести светлую память истории, знать историю и бережно хранить ее.
Участники делегации почтили память героев минутой молчания. Настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев провел панихиду памяти павших, после чего все участники мероприятия возложили венок и цветы к монументу на братской могиле и зажгли лампадки. Отрадно, что к церемонии возложения цветов присоединились и неравнодушные жители города Казлу-Руда.
После посещения братского захоронения в Литве российская делегация направилась на могилу советских воинов в поселок Вронки в Польше.
Делегация из города Гусева посетила братское захоронение советских воинов в Литве
5 мая 2018, 12:21
Литва захоронение
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