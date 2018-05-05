Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Делегация из города Гусева посетила братское захоронение советских воинов в Литве
Информационный сайт города Гусева

Делегация из города Гусева посетила братское захоронение советских воинов в Литве

5 мая 2018, 12:21
Делегация из города Гусева посетила братское захоронение советских воинов в Литве
В минувшую пятницу врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, сотрудники администрации, представители окружного Совета депутатов, Русской Православной Церкви, общественной организации ветеранов «Боевое братство», Молодежной администрации, Молодежного актива и подростково-молодежного клуба МАУ «ГДК» посетили братское захоронение советских воинов в городе Казлу-Руда (Литва). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В канун празднования 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне делегация из города Гусева приехала в город-побратим отдать дань памяти и уважения более 490 воинов, погибших в боях за освобождение литовских земель.

Временно исполняющий главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев обратился к собравшимся: «Это мероприятие напоминает нам о том, что наши народы вместе смогли одержать Победу над фашизмом. Общая беда, пришедшая в те годы, сплотила и объединила людей, позволила преодолеть все трудности и одержать эту Великую Победу. Нам не стоит никогда забывать об этом памятном дне».

Активное участие в патриотическом мероприятии приняла молодежь города Гусева. Как отметил Александр Китаев, именно молодое поколение должно нести светлую память истории, знать историю и бережно хранить ее.

Участники делегации почтили память героев минутой молчания. Настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев провел панихиду памяти павших, после чего все участники мероприятия возложили венок и цветы к монументу на братской могиле и зажгли лампадки. Отрадно, что к церемонии возложения цветов присоединились и неравнодушные жители города Казлу-Руда.

После посещения братского захоронения в Литве российская делегация направилась на могилу советских воинов в поселок Вронки в Польше.
Литва захоронение
224 просмотра
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Делегация из города Гусева посетит братские захоронения советских воинов в Литве и Польше
Делегация из города Гусева посетит братские захоронения советских воинов в Литве и Польше
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Делегация из Гусева привела в порядок захоронения советских воинов в Польше и Литве
Делегация из Гусева привела в порядок захоронения советских воинов в Польше и Литве
Делегация из Гусева посетила в Польше и Литве захоронения воинов, погибших во Второй Мировой войне
Делегация из Гусева посетила в Польше и Литве захоронения воинов, погибших во Второй Мировой войне

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»