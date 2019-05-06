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Информационный сайт города Гусева

Гусевцы посетители захоронения советских воинов в Литве и Польше

6 мая 2019, 22:02
Гусевцы посетители захоронения советских воинов в Литве и Польше
Сегодня глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, сотрудники администрации, представители окружного Совета депутатов, Русской Православной Церкви, Молодежной администрации, Молодежного актива и подростково-молодежного клуба МАУ «ГДК» посетили братское захоронение советских воинов в городе Казлу-Руда (Литва).

В канун празднования 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне делегация из города Гусева приехала в город-побратим отдать дань памяти и уважения более 490 воинов, погибших в боях за освобождение литовских земель.

Участники делегации почтили память героев минутой молчания. Руководитель военного отдела Черняховской Епархии, иерей Сергий Евтягин провел панихиду памяти павших, после чего все участники мероприятия возложили венок и цветы к монументу на братской могиле и зажгли лампадки.

После посещения братского захоронения в Литве российская делегация направилась на могилу советских воинов в поселок Вронки в Польше, где в братской могиле захоронено более 100 солдат, отдавших жизнь за освобождение Польши. Это одно из самых крупных захоронений на востоке соседнего государства. Здесь также почтили память павших солдат. К церемонии присоединился вице-бурмистр города Голдап Яцек Може.
Польша Литва захоронение великая отечественная война
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Делегация из города Гусева посетила братскую могилу советских воинов в Польше
Делегация из города Гусева посетила братскую могилу советских воинов в Польше
Делегация из города Гусева посетила братское захоронение советских воинов в Литве
Делегация из города Гусева посетила братское захоронение советских воинов в Литве
Делегация из города Гусева посетит братские захоронения советских воинов в Литве и Польше
Делегация из города Гусева посетит братские захоронения советских воинов в Литве и Польше
Делегация из Гусева привела в порядок захоронения советских воинов в Польше и Литве
Делегация из Гусева привела в порядок захоронения советских воинов в Польше и Литве
ж
# 1житель
Ему 100 тысяч в месяц платят, чтобы он городом управлял. А он уборщиком в Литве работает.
Вчера, 22:12   ЦитироватьОтветить
10
Н
# 2Наташа
В Гусеве же работы нет для главы администрации, вот и мается наш Мэр то по форумам, то по заграницам. Клоуны в галстуках.
Вчера, 22:18   ЦитироватьОтветить
00
1
# 3123
Я полностью разочарована нашим главой.Его совершенно не интересуют чужие, житейские проблемы ВООБЩЕ.И это печально.Я всегда считала, что Администрация города-это тот орган, который помогает жителям, делает их жизнь лучше, естественно при обращении, просьбе.Ан нет, я ошиблась.Тут звучит так: делает людскую жизнь ещё хуже.Кроме показушности Китаева ничего не интересует.Оттого и грустно.

Вчера, 23:17   ЦитироватьОтветить
00

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