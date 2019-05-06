Сегодня глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, сотрудники администрации, представители окружного Совета депутатов, Русской Православной Церкви, Молодежной администрации, Молодежного актива и подростково-молодежного клуба МАУ «ГДК» посетили братское захоронение советских воинов в городе Казлу-Руда (Литва).
В канун празднования 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне делегация из города Гусева приехала в город-побратим отдать дань памяти и уважения более 490 воинов, погибших в боях за освобождение литовских земель.
Участники делегации почтили память героев минутой молчания. Руководитель военного отдела Черняховской Епархии, иерей Сергий Евтягин провел панихиду памяти павших, после чего все участники мероприятия возложили венок и цветы к монументу на братской могиле и зажгли лампадки.
После посещения братского захоронения в Литве российская делегация направилась на могилу советских воинов в поселок Вронки в Польше, где в братской могиле захоронено более 100 солдат, отдавших жизнь за освобождение Польши. Это одно из самых крупных захоронений на востоке соседнего государства. Здесь также почтили память павших солдат. К церемонии присоединился вице-бурмистр города Голдап Яцек Може.
Гусевцы посетители захоронения советских воинов в Литве и Польше
6 мая 2019, 22:02
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