/ / / В городской администрации обсудили вопрос подготовки мемориальных объектов к торжественным мероприятиям

На территории муниципалитета находится 24 военно-мемориальных объекта I Мировой войны и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. По словам начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалевой в соответствии с постановлением главы администрации памятники и братские могилы Великой Отечественной войны муниципалитета закреплены за общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры и территориальными отделами МО «Гусевский городской округ» в связи с чем на всех из них проведены благоустроительные работы. А в декабре 2017 года на 9 объектах культурного наследия местного (муниципального) значения установлены информационные таблички, в том числе из них 8 военно-мемориальные объекты.
Большое внимание на совещании было уделено вопросу благоустройства на братском захоронении, которое расположено на ул. Ю. Смирнова. Как мы уже писали ранее, 9 мая этого года здесь будет зажжен Вечный огонь. На сегодняшний день уже проведены работы по газификации объекта, установки чаши Вечного огня, ремонту тротуара и асфальтобетонного покрытия, а также уложена новая тротуарная плитка и облицован гранитом постамент, на котором уже к выходным будет смонтирована звезда.
Кроме того в минувшие выходные студенты гусевского агропромышленного колледжа и члены молодежной администрации провели субботник на братском захоронении и высадили зеленые насаждения. Вместе со студентами туи сажали и врио главы администрации Александр Китаев и глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.
Рано утром в минувшую пятницу делегация из Гусева отправилась в поселок Вронки (Польша), где ребята из молодежного актива и сотрудники администрации во главе с Александром Китаевым также привели в порядок братское захоронение советских солдат, погибших осенью 1944, весной 1945 годов при освобождении территории Восточной Пруссии от фашизма и возложили цветы. Более подробно об этой поездке в нашем следующем номере.
Сергей Каюков (За доблестный труд)