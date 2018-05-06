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Информационный сайт города Гусева

Волонтеры Калининградской области помогут в организации парада на Красной площади в Москве

6 мая 2018, 20:57
Жительницы Калининградской области, победившие во всероссийском конкурсе, приняли участие в слёте «Послов Победы» в Москве. Волонтёрам предстоит помогать в организации парада на Красной площади, сообщает Клопс.Ru.

«Встречай, столица! Послы Победы из Калининграда прибыли в Москву, погода лётная, настрой отличный. Атмосфера праздника уже не просто витает в воздухе, она прямо-таки ощущается, сверкает, вот-вот и день Х», — написала на своей страничке ВКонтакте волонтер из Гусева Александра Гаврилова.

Всего же «послами Победы» стали 200 добровольцев из 83 регионов страны. Волонтёры будут участвовать в основных мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге, посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы, в парадах и шествиях акции «Бессмертный полк». На слёте добровольцы пройдут трёхдневное обучение.
волонтёры День Победы
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футынуты
# 1футынуты
Без них ну ни как не состоялся бы парад. Не куда деньги девать в стране.Честное слово на эти Селигеры и прочую шваль столько бабла выкидывается!
Сегодня, 23:17   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 2Гость.
футынуты,
Дело не в этом. Причем тут деньги.
Проблема в другом.
Из трагедии войны сделали праздник. Вот это проблема.
Как будто мы выиграли соревнование, а не победили в великой войне с миллионами жертв и миллионами инвалидов. Молодежь этого не понимает и в этом виновата власть, сделавшая из трагедии праздник.
Горите в аду, твари.
Сегодня, 23:22   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 3Гость гость
Гость.,
День, когда вспоминают и оплакивают погибших в этой страшной войне - 22 июня. А 9 мая, это праздник, День Победы. Молодежь, в отличии от таких злобных, как вы, это прекрасно понимает, и не опустится до таких страшных слов, которые вы написали. Можно подумать, что 9 мая вы плачете, не останавливаясь, и проклинаете всех, кто на праздник пошел.
Сегодня, 23:48   ЦитироватьОтветить0

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