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Информационный сайт города Гусева

Город Гусев с рабочим визитом посетили чиновники из областного правительства

7 мая 2018, 17:51
Сегодня город Гусев с рабочим визитом посетили заместитель Председателя Правительства Калининградской области Илья Баринов, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева и министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, они совместно с врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александром Китаевым осмотрели объекты социальной инфраструктуры города Гусева, в том числе строящийся объект — здание бывшего малого зала Гарнизонного Дома офицеров.

На данном этапе здесь выполнены работы по замене стропильной системы, монтажу балок чердачного перекрытия, произведена прокладка кабельных линий пожарной системы, заканчивается 1-й этап прокладки электрических сетей и проводится штукатурка стен второго этажа.
Админстрация Гусевского района Правительство КО
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Гость вася
# 1Гость вася
27 апреля Трусенева приезжала проверяла. Прошла неделя и опять проверка. и строительный надзор не нужен при таком количестве экспертов. Видимо доверие гусевским желает лучшего.
Сегодня, 19:13   ЦитироватьОтветить0

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