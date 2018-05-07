Сегодня город Гусев с рабочим визитом посетили заместитель Председателя Правительства Калининградской области Илья Баринов, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева и министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, они совместно с врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александром Китаевым осмотрели объекты социальной инфраструктуры города Гусева, в том числе строящийся объект — здание бывшего малого зала Гарнизонного Дома офицеров.
На данном этапе здесь выполнены работы по замене стропильной системы, монтажу балок чердачного перекрытия, произведена прокладка кабельных линий пожарной системы, заканчивается 1-й этап прокладки электрических сетей и проводится штукатурка стен второго этажа.
Город Гусев с рабочим визитом посетили чиновники из областного правительства
7 мая 2018, 17:51Админстрация Гусевского района Правительство КО
154 просмотра | 1 комментарий
Другие новости по теме