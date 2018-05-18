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Региональное отделение ПФР провело в Гусеве день открытых дверей

18 мая 2018, 23:37
Специалисты регионального Отделения ПФР и Управления ПФР в Черняховском районе приняли участие в «Дне открытых дверей» для жителей города Гусева. Об этом сообщило ОПФР по Калининградской области.

Мероприятие проходило на базе городского Отделения почтовой связи. У всех горожан, пришедших за почтовыми услугами, была возможность получить ответы на вопросы по пенсионному и социальному обеспечению.

В основном граждане интересовались порядком формирования пенсионных прав и расчета размера пенсии, перерасчетом с учётом нестраховых периодов, управлением средствами пенсионных накоплений и дальнейшей их выплаты, получением сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК) и направлениями расходования его средств.
День открытых дверей пенсия приём
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