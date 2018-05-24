Благодаря поддержке Правительства Калининградской области в регионе продолжает реализовываться Программа конкретных дел, направленная на улучшение качества жизни населения в городах и селах.
В рамках данной программы в Гусевском городском округе состоялся аукцион и подписан контракт с подрядной организацией ООО «Легион» на обустройство детских игровых площадок по четырем адресам: ул. Железнодорожная, д. 43, ул. Ю. Смирнова, д. 1, ул. Малахова д. 6, ул. Победы, д. 12.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, к работам планируется приступить со следующей недели.
На следующей неделе в Гусеве начнутся работы по обустройству четырёх детских игровых площадок
24 мая 2018, 12:40
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