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Информационный сайт города Гусева

Город Гусев празднует свой 294-й день рождения

26 мая 2018, 19:28
В Гусеве повсеместно проходят различные мероприятия, посвящённые 294-й годовщине города. Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж с этого замечательного праздника.

Напомним, что вечером на Центральной площади будет проходить праздничный концерт, где выступят группы Рифлéксия и Корни.

Мероприятия также будут продолжаться и завтра. С полным расписанием программы Дня города можете ознакомиться на нашем сайте.
день города
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