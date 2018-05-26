В Гусеве повсеместно проходят различные мероприятия, посвящённые 294-й годовщине города. Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж с этого замечательного праздника.
Напомним, что вечером на Центральной площади будет проходить праздничный концерт, где выступят группы Рифлéксия и Корни.
Мероприятия также будут продолжаться и завтра. С полным расписанием программы Дня города можете ознакомиться на нашем сайте.
Город Гусев празднует свой 294-й день рождения
26 мая 2018, 19:28день города
148 просмотров
Другие новости по теме