6 — 27 мая по приглашению администрации Гусева город посетила делегация Волковысского района Гродненской области во главе с председателем Волковысского райисполкома Михаилом Ситько, которая приняла участие в праздновании 294-го дня рождения Гусева. Об этом сообщается на сайте посольства республики Беларусь в Российской Федерации.
С июля 2001 года между администрациями двух городов действует договор об установлении побратимских связей, который предусматривает совместную работу в экономической, социальной и культурной сферах.
В рамках расширения партнерских отношений в сфере международной деятельности администрацией города заключены договора об установлении побратимских связей с белорусскими городами Волковыск (2001 год), Сморгонь (2013 год) и Кобрин (2016 г.).
В черте города реализован проект КУП «Брестжилстрой» по строительству жилого комплекса «Белорусский квартал».
Делегация из Волковыска приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города Гусева
30 мая 2018, 14:05день города
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