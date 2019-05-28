/ / / Белорусы приняли участие в праздновании Дня города Гусева

Белорусская делегация 25–26 мая 2019 года приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 295-го Дня города Гусева Калининградской области. Об этом рассказывает посольство республики Белоруссии в Российской Федерации.
В состав белорусской делегации вошли представители Волковысского района Гродненской области во главе с председателем Волковысского райисполкома Михаилом Ситько, Кобринского района Брестской области во главе с начальником отдела культуры Кобринского райисполкома Надеждой Жук, руководитель отделения Посольства Беларуси в Калининграде Сергей Молунов.
В празднике приняли участие глава администрации Гусева Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета Андрей Гнездилов, руководители правительства Калининградской области и областной Думы, а также представители городов-побратимов и городов партнеров из Германии, Литвы и Польши.
Представители делегаций посадили в сквере «Дерево дружбы» и повязали на нем разноцветные ленточки. Каждый желающий смог попробовать блюда русской, белорусской, польской, немецкой и литовской кухни, сделать фото возле стены дружбы.
Отдельным блоком в ходе торжественных мероприятий прозвучала белорусская тематика.
Организаторы угощали гостей праздника белорусскими драниками и сырниками, ведущие праздника с главной сцены рассказали о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и гусевским регионом, танцевальная группа под аккомпанемент песни «Беловежская пуща» исполнила трогательную лирическую композицию.
Сергей Молунов, Михаил Ситько и Надежда Жук выступили с поздравительными речами и обменялись с руководителями города памятными сувенирами.
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