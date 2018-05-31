На празднования Дня города Гусева, которые проходили 26 мая, поздравить наш город с 294 — м днем рождения приехали представители городов-партнеров из разных стран. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Это и делегация из Волковысского района (Беларусь) во главе с председателем Волковысского райисполкома Михаила Ситько, представители общества «Гумбиннен» (Германия) под руководством их председателя Карин Банзе, партнеры из города Казлу Руда (Литва) вместе с директором администрации Валдасом Казла, представители Польши: города Олецко во главе с Бурмистром Вацлавом Ольшевски, делегация управления воеводских дорог города Ольштын с директором Вальдемар Круликовски, города Ожиш, в составе делегации были бурмистр города Збигнев Влодковски, председатель ассоциации малых городов «Мазурское море» Гражина Лещиньска и делегация из города Михалово во главе с бурмистром Влодимежем Кононьчуком. В празднике также приняли участие представители Генеральных Консульств Германии г-н Уве Берндт и Польши г-н Милош Зелыньски.
Гостей радушно встретили временно исполняющий главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и глава муниципалитета-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.
В этот день представители делегаций приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву. А затем гости посетили праздничные мероприятия с красочными представлениями, зажигательными песнями и танцами, которые проходили на городской площади.
На празднование Дня города приезжали представители Беларусии, Литвы, Польши и Германии
31 мая 2018, 19:33день города Польша Литва Белорусия Германия
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