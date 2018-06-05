В Гусевском городском округе проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по обустройству тротуаров по ул. Профсоюзной (335 м2) и ул. Молодежной (от пересечения с ул. Красноармейской до дома № 6, 440 м2) города Гусева, а также ул. Зеленой (от пересечения с ул. Правобережной до ул. Новой, 684 м2) в поселке Фурманово.
Работы будут выполняться в рамках «Программы конкретных дел по комплексному благоустройству муниципального образования «Гусевский городской округ».
Максимальная цена контракта оценивается в 4 563 779 рублей. Аукцион состоится 22 июня 2018 года.
В Гусеве отремонтируют тротуары на улицах Профсоюзной и Молодежной, в Фурманово на улице Зелёной
5 июня 2018, 16:18
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