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В Гусеве отремонтируют тротуары на улицах Профсоюзной и Молодежной, в Фурманово на улице Зелёной

5 июня 2018, 16:18
В Гусеве отремонтируют тротуары на улицах Профсоюзной и Молодежной, в Фурманово на улице Зелёной
В Гусевском городском округе проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по обустройству тротуаров по ул. Профсоюзной (335 м2) и ул. Молодежной (от пересечения с ул. Красноармейской до дома № 6, 440 м2) города Гусева, а также ул. Зеленой (от пересечения с ул. Правобережной до ул. Новой, 684 м2) в поселке Фурманово.

Работы будут выполняться в рамках «Программы конкретных дел по комплексному благоустройству муниципального образования «Гусевский городской округ».

Максимальная цена контракта оценивается в 4 563 779 рублей. Аукцион состоится 22 июня 2018 года.
аукцион ремонт программа конкретных дел
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житель
# 1житель
желательно чтоб плитку тротуарную закупали качественную а не ту что через три года рассыпется, погода области пригодна только к историческому булыжнику, скупой платит трижды, прекратите воровать и пилить!!!
Вчера, 21:57   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
На улице 9 мая сначала сделайте бордюр. КОГДА БУДЕТ ГОТОВО!? ИЛИ будем Путину писать, звонить. Наверно бордюр 9 мая попилили?
Вчера, 22:47   ЦитироватьОтветить0
живу в Гусеве
# 3живу в Гусеве
Бордюры ставят цементные, а немецкие каменные увозят.
Сегодня, 01:56   ЦитироватьОтветить0

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