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В Гусеве за два дня около 150-ти призывников произнесли торжественную клятву на верность Отечеству

5 августа 2018, 16:29
В Гусеве за два дня около 150-ти призывников произнесли торжественную клятву на верность Отечеству
4 и 5 августа 2018 года на мемориальном комплексе Аллея Славы в Гусеве проходил торжественный ритуал приведения к присяге военнослужащих роты молодого пополнения призыва «Весна-2018» частей и соединений гусевского военного гарнизона. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

В качестве почётных гостей на мероприятиях присутствовали: кандидат в депутаты окружного Совета депутатов МО «Гусевской городской округ» по одномандатному округу, главный редактор газеты «За доблестный труд» Сергей Георгиевич Каюков, кандидат в депутаты окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» по списку партии «Единая Россия», председатель правления районного общества инвалидов и руководитель местного отделения Союз «Чернобыль», почётный гражданин города Гусева, подполковник в отставке Владимир Георгиевич Логвинович, кандидат в депутаты окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» по списку партии «Единая Россия», полковник запаса, первый командир 79 отдельной мотострелковой бригады Сергей Александрович Ковалёв и председатель Совета Ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов подполковник в отставке Владимир Николаевич Дацюк.

За два дня около 150-ти молодых бойцов произнесли торжественную клятву на верность Отечеству — Российской Федерации.
присяга военные
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Админ, исправь ошибку в тексте. Владимир Георгиевич Логвинович
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